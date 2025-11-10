Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
VTEX, desemnată Challenger în raportul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru comerţ digital

A.B.
Companii / 10 noiembrie, 16:41

VTEX, desemnată Challenger în raportul Gartner Magic Quadrant 2025 pentru comerţ digital

Compania VTEX (NYSE: VTEX), platformă globală de comerţ digital pentru brandurile enterprise, a fost desemnată Challenger în raportul Gartner® Magic Quadrant 2025 pentru Comerţ Digital, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Recunoaşterea reflectă „abilitatea de a executa” şi „viziunea complexă” a platformei, într-un moment în care companiile globale trec către un comerţ bazat pe inteligenţă artificială (AI) şi arhitecturi unificate.

„Această desemnare reafirmă rolul VTEX ca forţă cheie în comerţul digital enterprise, transformând complexitatea în claritate şi avantaj competitiv pentru brandurile globale”, a declarat Mariano Gomide de Faria, fondator şi co-CEO al VTEX.

Platforma oferă companiilor o soluţie unificată pentru B2B, B2C şi marketplace-uri, cu costuri reduse de întreţinere, instrumente AI autonome şi capabilităţi omnichannel scalabile. Printre beneficiile evidenţiate se numără un cost total de proprietate redus, creşterea eficienţei operaţionale şi accesul la inovaţie prin comerţ composable şi AI guvernată.

În raportul „Critical Capabilities for Digital Commerce”, VTEX s-a clasat printre liderii segmentului la categoriile „Comerţ prin AI” şi „Comerţ Composable”, dintr-un total de 19 platforme analizate. Este al nouălea an consecutiv în care compania este recunoscută în studiul Gartner dedicat comerţului digital.

„După ieşirea noastră din Alianţa MACH, am continuat să construim o platformă bazată pe rezultate reale, capabilă să scaleze şi să genereze încredere acolo unde contează cel mai mult”, a declarat Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer al VTEX.

VTEX a fost desemnată, totodată, Customer's Choice pentru al doilea an consecutiv în raportul „Gartner Voice of the Customer for Digital Commerce 2025”. Printre clienţii săi globali se numără Colgate, Stanley Black & Decker şi Whirlpool.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb