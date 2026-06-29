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WALDEVAR Energy şi GEN-I Sonce semnează un contract EPC pentru o staţie de transformare de înaltă tensiune la Gheorgheni

A.M.
Companii / 29 iunie, 14:57

WALDEVAR Energy şi GEN-I Sonce semnează un contract EPC pentru o staţie de transformare de înaltă tensiune la Gheorgheni

WALDEVAR Energy a anunţat semnarea unui contract de tip EPC (Engineering, Procurement & Construction) cu partenerul GEN-I Sonce pentru proiectarea, achiziţia, instalarea şi punerea în funcţiune a staţiei de transformare Gheorgheni, cu o capacitate de 110 kV şi 63 MVA, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

În cadrul acestui contract integrat, WALDEVAR Energy va asigura inclusiv lucrările de racordare la reţeaua Operatorului de Transport şi de Sistem (OTS). Obiectivul principal al investiţiei este integrarea activelor energetice deţinute de beneficiar în reţeaua naţională de transport, în contextul extinderii capacităţilor de producţie din surse regenerabile, conform sursei citate.

Anunţul oficial privind noul parteneriat a fost prezentat în cadrul expoziţiei internaţionale Intersolar Europe 2026, unde WALDEVAR Energy şi-a expus portofoliul de soluţii pentru sectorul energetic, acoperind zona de generare, transport şi distribuţie, alături de sisteme avansate de comandă, control, protecţie şi SCADA, se arată în comunicat.

„Livrarea infrastructurii critice de transport şi distribuţie a energiei este esenţială pentru accelerarea tranziţiei energetice în Europa, iar noi suntem mândri să contribuim cu expertiza noastră în inginerie, capacitatea de execuţie, precum şi cu experienţa în testare şi punere în funcţiune, la dezvoltarea unor proiecte care sporesc rezilienţa şi fiabilitatea reţelei de transport”, a declarat Cristian Dragomir, CEO WALDEVAR Energy.

La rândul său, Gregor Hudohmet, CEO al GEN-I Sonce, a afirmat că această primă colaborare reflectă angajamentul comun al celor două companii pentru dezvoltarea unei infrastructuri energetice de înaltă calitate şi o tranziţie sigură către noi resurse, conform comunicatului de presă.

Opinia Cititorului ( 3 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 29.06.2026, 15:17)

    mare brânză, mare Știre !

    Ceaușescu a făcut mii de asemeni „staţie de transformare de înaltă tensiune”

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 15:42)

      și tot nu ne-a spus știrea: de ce plătește astăzi România cel mai mare tarif la electricitate de pe Glob ?

      pînă și turbina de la Petrom Brazi e bulită ! 

      Acord

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      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 15:44)

      îl avem pe Bușoi (interconectatul sau mai bine zis: Bușoi electrocutatu)

      la Ministerul Energiei ! 

      Bușoi !

      ah ha ha ha ha 

      Acord

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