Wallachia eHub va lansa proiectul Wallachia eHub 2.0

S.E.
Miscellanea / 21 ianuarie, 13:06

Sursa foto: Wallachia eHub

Sursa foto: Wallachia eHub

Wallachia eHub a anunţat lansarea oficială a proiectului Wallachia eHub 2.0 (WEH 2.0), în cadrul evenimentului de lansare organizat pe 19 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Proiectul, implementat de Universitatea „Spiru Haret” în calitate de Beneficiar-Coordonator, se derulează în parteneriat cu consorţiul format din Asociaţia Danube Engineering Hub, Tryamm Trading Consulting SRL, Unbox Management Solutions SRL, BEIA Cercetare SRL, Bucharest Promo Robots SRL, InPulse Partners SRL, Asociaţia Clusterului Technology Enabled Construction (TEC), Omega Trust SRL, Integrisoft Solutions SRL şi Petal SA, a relatat sursa citată.

Conform sursei citate, WEH 2.0 este implementat în cadrul Programului Europa Digitală, apelul DIGITAL- 2025-EDIH-EU-EEA-08 - Consolidation Step, cod proiect 101256760, pentru perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2028, cu o valoare totală de 3.100.325 EUR, din care 50% cofinanţare UE.

Proiectul urmăreşte accelerarea tranziţiei digitale şi verzi a IMM-urilor şi organizaţiilor publice din regiunile Sud-Muntenia şi Bucureşti-Ilfov, prin furnizarea de servicii integrate de inovare digitală, consultanţă, testare de soluţii tehnologice, formare şi sprijin pentru accesarea finanţărilor, a informat comunicatul. WEH 2.0 contribuie, de asemenea, la consolidarea reţelei europene de European Digital Innovation Hubs (EDIH), prin participarea la acţiuni de formare, networking şi matchmaking la nivel european. Până la finalul proiectului, se estimează sprijinirea a cel puţin 84 de beneficiari şi realizarea a minimum 150 de evaluări digitale ale maturităţii (DMA), potrivit sursei citate.

Un accent special se va pune pe implementarea practică a soluţiilor de inteligenţă artificială, digitalizarea lanţurilor de aprovizionare şi securitatea cibernetică, cu aplicarea tehnologiilor emergente. Evaluarea şi testarea soluţiilor bazate pe agenţi IA va fi corelată cu iniţiative europene emergente, precum Fabricile de Inteligenţă Artificială, care sprijină IMM-urile prin acces la infrastructuri de calcul avansat şi investiţii dedicate, conform sursei menţionate.

WEH 2.0 se aliniază obiectivelor Programului Europa Digitală, Deceniului Digital al Uniunii Europene, Pactului Verde European şi strategiilor regionale de specializare inteligentă (RIS3), dezvoltând sinergii cu iniţiative precum Horizon Europe, InvestEU, Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) şi Platforma Tehnologii Strategice pentru Europa (STEP), a relatat comunicatul.

Prin lansarea acestui proiect, consorţiul îşi consolidează rolul de partener strategic pentru digitalizare şi inovare, sprijinind competitivitatea economică şi transformarea digitală a regiunilor vizate, a concluzionat sursa amintită.

