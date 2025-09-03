Warren Buffett se declară ”dezamăgit” de divizarea Kraft Heinz

Miliardarul Warren Buffett a afirmat marţi, într-un interviu pentru CNBC, că este dezamăgit de decizia grupului producător de alimente Kraft Heinz de a se diviza, măsură care desface în mare parte fuziunea pe care el a orchestrat-o în 2015, potrivit news.ro.

Declaraţiile sale au dus la o scădere de peste 5% a acţiunilor companiei.

Berkshire Hathaway, care deţine 27,5% din Kraft Heinz, este cel mai mare acţionar al grupului şi nu şi-a modificat participaţia de la fuziunea dintre Kraft Foods şi H.J. Heinz, realizată împreună cu fondul 3G Capital. În timp ce 3G Capital a ieşit complet din acţionariat în 2023, Buffett a rămas fidel companiei, deşi a recunoscut anterior că Berkshire a plătit prea mult pentru achiziţie.

Noua structură va separa Kraft Heinz în două companii: una axată pe sosuri, produse tartinabile şi mâncăruri cu termen lung de valabilitate, şi alta pe brandurile nord-americane consacrate, precum Oscar Mayer, Kraft Singles şi Lunchables.

”Fuziunea nu a fost o idee genială, dar nici desfacerea ei nu cred că va rezolva problemele companiei”, a spus Buffett.

Greg Abel, succesorul său la conducerea Berkshire, şi-a exprimat la rândul său dezamăgirea faţă de situaţia Kraft Heinz.

După ani de declin al vânzărilor în SUA, provocat de schimbarea preferinţelor consumatorilor către alimente mai sănătoase şi de lipsa investiţiilor în branduri, Kraft Heinz a pierdut aproape 70% din valoare de la momentul fuziunii, ajungând la o capitalizare de circa 33 miliarde de dolari.

În încercarea de redresare, compania a vândut active precum brandul Planters şi o parte din divizia de brânzeturi, dar a crescut investiţiile în mărci precum Lunchables şi Capri Sun.

Buffett a subliniat că Berkshire Hathaway va lua decizii privind participaţia sa în funcţie de interesul companiei şi nu va accepta o ofertă bloc de cumpărare fără ca ceilalţi acţionari să primească aceleaşi condiţii.