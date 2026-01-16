Washingtonul îşi asigură investiţii masive în semiconductori

Taiwanul va investi cel puţin 250 de miliarde de dolari în Statele Unite pentru dezvoltarea producţiei de semiconductori, reducând astfel dependenţa strategică a Washingtonului, au anunţat joi autorităţile americane, relatează AFP.

„Avem nevoie de aceşti semiconductori pentru securitatea noastră naţională şi avem nevoie ca aceştia să fie fabricaţi în Statele Unite”, a declarat secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, pentru CNBC, după câteva luni de negocieri bilaterale.

„Nu ne putem baza pe o ţară situată la aproape 15.000 km distanţă pentru a ne furniza aceste produse care sunt esenţiale pentru securitatea noastră naţională”, a adăugat el, potrivit CNBC.

Acordul include investiţii „de cel puţin 250 de miliarde de dolari” în Statele Unite de către companii taiwaneze de semiconductori pentru a dezvolta producţia de cipuri avansate, au precizat autorităţile americane, conform Departamentului Comerţului SUA.

El prevede, de asemenea, 250 de miliarde de dolari în garanţii de credit pentru a consolida ecosistemul şi lanţul de aprovizionare al semiconductorilor din Statele Unite, se arată în comunicatul Departamentului Comerţului, citat de AFP.

„Scopul nostru este să aducem 40% din lanţul de aprovizionare cu semiconductori al Taiwanului aici, în Statele Unite”, a explicat Lutnick pentru CNBC.

Conform comunicatului, guvernul din Taipei trebuie să sprijine investiţiile americane în industria semiconductorilor, inteligenţa artificială şi tehnologiile de apărare din Taiwan, potrivit Departamentului Comerţului SUA.

Taiwanul produce mai mult de jumătate din cipurile din lume şi aproape toate cele mai avansate, utilizate în domenii de la smartphone-uri la centrele de date necesare pentru inteligenţă artificială, precizează AFP.

Negocierea acordului a început în aprilie, pe fondul ofensivei comerciale a preşedintelui american Donald Trump, care a ameninţat cu tarife vamale pentru produsele taiwaneze, informează AFP.

Iniţial, Trump a propus un tarif de 32%, ulterior redus la 20%, iar noul acord stabileşte tarife de 15% pentru produsele taiwaneze supuse tarifelor specifice sectorului, notează AFP.

În acelaşi timp, medicamentele generice, ingredientele lor active, resursele naturale indisponibile în SUA şi componentele pentru aviaţie vor fi scutite de tarife, conform AFP.

Prim-ministrul Taiwanului, Cho Jung-tai, a salutat acordul şi a felicitat negociatorii taiwanezi pentru o „lovitură de maestru”, relatează AFP.