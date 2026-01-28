Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
WhatsApp intră sub reguli mai dure în UE

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 28 ianuarie

WhatsApp intră sub reguli mai dure în UE

English Version

Comisia Europeană a decis că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană, după ce funcţia sa Canale a ajuns la cel puţin 45 de milioane de utilizatori în spaţiul comunitar, prag care declanşează aplicarea unor obligaţii suplimentare prevăzute de Legea privind serviciile digitale (DSA), relatează dpa. Decizia vizează exclusiv funcţia Canale, nu şi serviciile de mesagerie privată sau apelurile, care rămân în afara domeniului de aplicare al DSA. Potrivit legislaţiei europene, furnizorii de „platforme online foarte mari” sunt supuşi unor cerinţe mai stricte decât serviciile digitale de dimensiuni mai mici, în special în ceea ce priveşte combaterea conţinutului ilegal, transparenţa publicităţii şi prevenirea riscurilor sistemice. În urma evaluării Comisiei Europene, funcţia Canale a WhatsApp a depăşit pragul de utilizatori activi lunar stabilit de DSA, ceea ce impune o schimbare de statut şi o serie de obligaţii suplimentare pentru compania deţinută de Meta. WhatsApp are la dispoziţie patru luni pentru a se conforma noilor cerinţe, se arată într-un comunicat oficial al Comisiei. Funcţia Canale a fost introdusă de WhatsApp pentru a permite unor creatori, instituţii sau organizaţii să difuzeze informaţii, actualizări şi anunţuri către un public larg, fără interacţiune directă între utilizatori. „Desemnarea se aplică doar funcţiei Canale a WhatsApp, care permite difuzarea de conţinut către un public larg de utilizatori”, a precizat Comisia Europeană.

Mesajele private şi apelurile, protejate de criptare end-to-end, nu sunt vizate de această decizie şi rămân excluse din sfera de aplicare a DSA.

Obligaţii sporite: conţinut ilegal, alegeri şi publicitate

În baza Legii serviciilor digitale, platformele încadrate în categoria celor „foarte mari” trebuie să: elimine rapid conţinutul ilegal; implementeze măsuri pentru prevenirea manipulării alegerilor şi a dezinformării; asigure un nivel ridicat de transparenţă în ceea ce priveşte publicitatea online; evalueze şi să reducă riscurile sistemice generate de funcţionarea platformei. În cazul WhatsApp, aceste obligaţii se vor aplica exclusiv canalelor publice, unde conţinutul poate avea o audienţă largă şi un impact semnificativ asupra spaţiului informaţional.

Meta, deja sub lupa Comisiei Europene

Decizia privind WhatsApp vine în contextul în care Meta se află deja sub investigaţie în cadrul DSA pentru alte servicii ale sale. Comisia Europeană a deschis anterior anchete privind respectarea legislaţiei de către Facebook şi Instagram. În luna octombrie 2025, executivul european a anunţat că Meta va fi amendată pentru lipsa de transparenţă a datelor şi pentru modul în care gestionează conţinutul ilegal pe platformele sale. Noile obligaţii impuse WhatsApp indică o extindere a controlului european asupra marilor platforme digitale şi o aplicare tot mai fermă a regulilor menite să limiteze abuzurile şi riscurile din mediul online.

