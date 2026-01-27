Wizz Air a anunţat două noi destinaţii pentru pasagerii ieşeni

Wizz Air a anunţat două destinaţii italiene mult aşteptate de la Aeroportul Iaşi în sezonul de vară 2026 - Milano Malpensa şi Pisa, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Ruta către Milano Malpensa va începe în data de 20 mai, cu zboruri miercuri şi duminică. A doua destinaţie, Pisa, va fi disponibilă din 23 mai, cu zboruri în fiecare marţi şi sâmbătă, a relatat comunicatul. În plus, au fost adăugate patru rute din capitala Republicii Moldova, cu noi conexiuni directe de la Chişinău către Köln (Germania) şi Basel Mulhouse (Franţa) în mai, precum şi la Rodos (Grecia) şi Rimini (Italia) în iunie.

„Continuăm să extindem operaţiunile Wizz Air în România cu introducerea a două rute din Iaşi. Începând din această primăvară, pasagerii vor avea acces direct la destinaţii cheie din Italia, îmbunătăţind şi mai mult conectivitatea regională. Rutele către Milano Malpensa şi Pisa, care vor fi inaugurate în luna mai, reflectă atenţia noastră continuă asupra consolidării reţelei şi oferă opţiuni de călătorie accesibile clienţilor noştri, nu numai pentru a-şi vizita prietenii şi familia, ci şi pentru vacanţe captivante”, a transmis Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, în comunicat.

De la începutul operaţiunilor sale din România, în 2006, Wizz Air a crescut constant investiţiile în ţară, recunoscând-o drept o piaţă strategică. În prezent, compania are la vânzare 236 de rute de la 14 aeroporturi din România, conectând pasagerii cu 82 de destinaţii din 27 de ţări. De-a lungul celor 19 ani de activitate în România, Wizz Air a înfiinţat nouă baze operaţionale şi are în prezent peste 1.600 de angajaţi, a informat comunicatul.