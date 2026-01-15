Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasager

T.B.
Comunicate de presă / 15 ianuarie, 10:11

Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasager

Wizz Air, una dintre companiile aeriene low-cost din Europa, marchează astăzi un moment important din istoria sa: atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportaţi de la începutul operaţiunilor. Această realizare remarcabilă reprezintă un moment definitoriu în traiectoria de creştere a companiei şi îi consolidează poziţia de actor important în aviaţia europeană.

Atingerea pragului de jumătate de miliard de pasageri reprezintă mai mult decât un simplu prag simbolic. Ea reflectă 500 de milioane de alegeri de călătorie făcute de clienţi care continuă să aleagă Wizz Air pentru tarifele accesibile, reţeaua extinsă şi experienţa de călătorie fiabilă. Compania a transportat mai mulţi pasageri decât întreaga populaţie a Uniunii Europene, subliniind amploarea impactului său asupra accesibilităţii transportului aerian. Această performanţă este rezultatul unei oferte constante şi solide pentru clienţi, care îmbină preţurile competitive, acoperirea extinsă a reţelei şi o experienţă de călătorie eficientă, ce îi încurajează pe pasageri să călătorească din nou.

„Atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri este un reper extraordinar, care reflectă capacitatea noastră de a remodela fundamental modul în care oamenii călătoresc”, a spus Jozsef Varadi, CEO-ul Wizz Air. „Această realizare este culminarea a 22 de ani de creştere susţinută, operare disciplinată şi demonstrează încrederea pe care sute de milioane de clienţi au acordat-o Wizz Air, alegându-ne în mod repetat. Nu am crescut doar - am depăşit piaţa, extinzându-ne reţeaua, consolidându-ne bazele şi atingând niveluri record de trafic şi investiţii. În timp ce multe companii aeriene fondate la începutul anilor 2000 au dispărut între timp, Wizz Air a ajuns să fie unul dintre principalii transportatori low-cost din Europa. Acest lucru ne oferă un impuls puternic pe măsură ce continuăm să ne extindem reţeaua, să ne creştem operaţiunile şi să modelăm viitorul transportului aerian împreună cu pasagerii noştri din întreaga lume.”

Ceea ce face acest reper cu adevărat remarcabil este viteza cu care a fost atins. Wizz Air a transportat primii 100 de milioane de pasageri în 11 ani, a dublat acest număr în doar patru ani, iar de la 200 la 300 de milioane a crescut în numai trei ani - inclusiv în perioada pandemiei de COVID. Ulterior, compania a adăugat un număr excepţional de 200 de milioane de pasageri doar în ultimii trei ani, atingând pragul de 500 de milioane la aproape 22 de ani de la lansare. Prin comparaţie, un competitor major a avut nevoie de peste trei decenii pentru a ajunge la acelaşi nivel, ceea ce evidenţiază poziţia Wizz Air ca una dintre companiile aeriene cu cea mai rapidă creştere din istoria aviaţiei europene.

Acest prag de pasageri este rezultatul unei strategii de creştere clare şi disciplinate, precum şi o dovadă a rezilienţei companiei. Astăzi, Wizz Air se situează pe locul al treilea între companiile aeriene low-cost din Europa, o confirmare clară a solidităţii modelului său de afaceri şi a viziunii sale pe termen lung.

