World Vision Romania: 84% dintre elevii susţinuţi de World Vision România din mediul rural au promovat Bacalaureatul în 2025

Înainte de contestaţii, datele World Vision România arată că peste 84% dintre elevii susţinuţi prin programul „Vreau în clasa a 9-a” au promovat Bacalaureatul în 2025, cu 10 puncte procentuale peste media naţională, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Patru din zece elevi au obţinut medii peste 8,00, iar 15% au avut medii între 9 şi 10.

Toţi cei 207 elevi au fost prezenţi la examene şi au finalizat liceul, în condiţiile în care aproape 4 din 10 copii de gimnaziu nu doresc să meargă la liceu, preferând să se angajeze, conform raportului "Bunăstarea copiilor din mediul rural” (2024) realizat de World Vision România.

„La început eram complet pierdută. Am avut 1,05 la prima simulare la matematică şi nu ştiam de unde să încep. Dar am avut sprijinul coordonatoarei mele din program, am început meditaţiile şi lucrurile s-au schimbat treptat. La Bac am luat 6,15 la mate, 8,30 la română şi 9,00 la geografie. Sunt prima din familia mea care termină liceul cu Bacalaureat. Visul meu s-a împlinit.” - Estera, beneficiară Vreau în clasa a 8-a, Cluj

Povestea Esterei nu este una izolată. Elevii din "Vreau în clasa a 9-a” au în spate ani de muncă, curaj şi sprijin constant. Deşi provin din comunităţi unde lipsa resurselor şi uneori izolarea geografică le îngreunează accesul la educaţie, aceşti adolescenţi au reuşit să demonstreze că pot - cu rezultate care depăşesc chiar media naţională.

Potrivit sursei, programul "Vreau în clasa a 9-a” oferă un pachet educaţional complet, centrat pe nevoile specifice ale fiecărui elev şi implică activ toţi actorii din jurul acestuia: părinţi, profesori şi comunitate. Prin mentorat individual şi de grup, sprijin financiar, activităţi de dezvoltare personală şi orientare vocaţională, precum şi cursuri de specializare pentru cadrele didactice, programul creează un mediu propice pentru ca elevii să rămână motivaţi şi să poată face faţă provocărilor examenului.

-Mentorat constant, prin voluntari (individuali şi din companii), profesori şi coordonatori de program care urmăresc progresul fiecărui elev

-Pregătire suplimentară pentru examene, inclusiv meditaţii individuale sau în grup

-Sprijin financiar lunar, pentru cheltuieli legate de şcoală, transport, rechizite, haine sau mâncare

-Activităţi de dezvoltare personală şi orientare în carieră

-Tabere educaţionale şi ateliere motivaţionale

-Implicarea părinţilor în deciziile legate de educaţia copiilor lor şi în webinarii dedicate unei bune gestionări a relaţiei cu elevii

-Formare pentru cadrele didactice, cu accent pe metode moderne şi adaptate la nevoile adolescenţilor vulnerabili

Mihaela Nabăr: „Educaţia rurală are potenţial, dar are nevoie de sprijin consistent şi pe termen lung”

„ Niciunul dintre aceşti tineri nu a avut un drum uşor. Mulţi sunt prima generaţie din familie care ajunge până în clasa a XII-a, în contextual în care abandonul şcolar loveşte mai ales în zonele rurale. Ce ne arată aceşti copii e că diferenţa nu stă în capacitatea intelectuală, ci în accesul la sprijin. Şi atunci când le oferim mentorat, resurse, un cadru stabil şi încredere, rezultatele apar şi le depăşesc pe cele de la oraş.

Nu este o întâmplare că rezultatele elevilor noştri sunt peste media naţională. Este rezultatul unui model educaţional coerent şi aplicat, care pune copilul în centru şi acţionează la toate nivelurile: emoţional, academic, financiar şi social. Investim de 15 ani în acest program şi vedem impactul. Copiii din mediul rural pot - trebuie doar să le dăm o şansă reală.” - Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

„Am încercat să repet cât mai des materia şi să fac teste. Profesorul meu de la clasă ne dădea la fiecare oră să facem teste şi chiar m-a ajutat. Uneori mai făceam şi notiţe acasă şi sublinia cu markere tot ce părea important. Mie îmi place foarte mult biologia şi contează să-ţi placă ceea ce înveţi.”- Nicoleta, Galaţi, nota 10 la biologie

„Rezultatele au fost mai mult decât m-am aşteptat. Aşteptam note mici, dar am rămas plăcut surprinsă. La română nimeni nu s-a aşteptat la Ioan Slavici sau Ion Creangă la subiectul 3, dar m-am descurcat. La matematică subiectul 2 a fost o provocare, iar la geografie a fost uşor, fiind chiar mai bine pregătită. Au fost zile pline de stres şi emoţii, dar mă bucur de rezultate.”

- Luisa V., Cluj, 9,5 la geografie

„Meditaţiile cu doamna Elena au fost o experienţă bună. O oră pe săptămână sub supravegherea unui profesor face diferenţa. Au fost momente grele, dar am primit sprijin când am avut nevoie.”

- Beatrice, Iaşi, nota 8,8 la Bac

„Datorită programului «Vreau în clasa a 9-a» am avut parte de activităţi educative şi creative care m-au ajutat să mă dezvolt. Pregătirea pentru materii a fost esenţială pentru pregătirea Bac-ului, unde am obţinut cele mai mari note dintre participanţii din Buzău.”- Andreea, Buzău

„Am luat 10 la logică la Bacalaureat, iar sprijinul World Vision a fost esenţial pentru încrederea şi pregătirea mea, mai ales că părinţii nu îşi permiteau meditaţii.” - Cristina C., Dolj, media 8,03

„Am avut emoţii mari când am văzut notele, dar m-am bucurat enorm că am luat 10 la matematică. Munca şi ambiţia mea, alături de sprijinul primit, au contat foarte mult.”- Alexandra U., Dolj, media 9,18.