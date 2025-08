TradeVille: BRD Groupe Societe Generale se bazează pe creditarea companiilor mari

BRD Groupe Societe Generale SA a raportat rezultate solide pentru primul semestru din 2025, pe fondul unei activităţi de creditare intensă pe toate segmentele, în ciuda unui mediu macroeconomic şi politic nelipsit de provocări, atât la nivel naţional, cât şi global. Creditarea segmentului de large corporate (afaceri mari) va rămâne principalul motor de expansiune şi în a doua parte a anului, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

BRD Groupe Societe Generale este a patra banca din România din punct de vedere al activelor. Banca şi-a început activitatea ca societate bancară cu capital de stat la sfârşitul anului 1990, prin preluarea patrimoniului fostei Bănci de Investiţii. La finalul anilor "90, Societe Generale a devenit acţionarul majoritar al băncii. BRD are peste două milioane de clienţi şi în primul semestru din 2025 reţeaua băncii a ajuns la 357 de sucursale, faţă de 391 în primul semestru din 2024, dar a crescut numărul zonelor de selfservice 24/7, la 225 faţă de 194. BRD sprijină economia României prin intermediul activităţilor sale de Retail, Corporate, Investment banking, Asigurări, Gestiunea activelor, Leasing şi Mobilitate. BRD-Groupe Societe Generale, Societe Generale Assurances, Banca Transilvania, BT Investments, au anunţat în 2024 acordul pentru achiziţia companiei BRD Pensii de către Banca Transilvania şi BT Investments. Compania administrează fonduri de pensii pilonul 3 şi pilonul 2, şi anume FPF BRD Medio şi FPAP BRD Pensii. La finalul lunii iunie, cel mai important acţionar al societăţii era Societe Generale, cu o pondere de 60,17%. Trei fonduri de pensii importante, NN, AZT Viitorul Tău şi Metropolitan Life deţineau împreună 13,85% dintre acţiunile listate la BVB, iar Infinity Capital are 3,95%. Persoanele fizice controlau, la sfârşitul lunii septembrie, 4,95% din companie vs 5,85% la finalul anului 2023.

CEO-ul companiei este, începând din toamna anului 2023, Maria Rousseva, aceasta având o experienţă de peste 20 de ani în sectorul bancar, din care 18 ani în poziţii de management în cadrul Grupului Societe Generale.

• Sectorul bancar autohton - active în creştere

Într-un an 2024 marcat de alegeri parlamentare şi prezidenţiale, scădere economică, dar şi noi măsuri fiscale precum taxa de 2% pe cifra de afaceri introdusă la începutul anului, sistemul bancar românesc a fost marcat de o serie de evenimente, precum fuziuni, achiziţii sau apariţia de noi bănci. La finalul anului 2024, activele nete din sistemul bancar românesc totalizau 881,7 miliarde de lei, în creştere cu 10% faţă de anul 2023, şi însumează 920,5 miliarde de lei în luna martie 2025, în principal pe seama creşterii deţinerilor de titluri de stat. Anul 2024 a adus şi un profit istoric în sistemul bancar autohton, de peste 14 miliarde de lei, în contextul dobânzilor încă mari şi al continuării creditării, conform datelor BNR.

Banca Transilvania a finalizat fuziunea cu OTP Bank România, consolidându-şi poziţia pe piaţa locală, tranzacţie ce s-a ridicat la suma de 347,5 milioane de euro. Şi grupul italian Unicredit Bank şi-a întărit prezenţa pe piaţa românească prin achiziţia Alpha Bank România, iar Intesa Sanpaolo Bank a preluat First Bank, extinzându-şi reţeaua şi diversificându-şi portofoliul de servicii financiare. În 2025, continuă transformarea sistemului bancar. În luna februarie, Banca Transilvania a anunţat finalizarea integrării OTP Bank, consolidându-şi poziţia de lider. Şi Victoriabank, parte din Grupul Banca Transilvania, a finalizat în luna februarie fuziunea cu BCR Chişinău. De asemenea, în ianuarie 2025, şi-a început activitatea pe piaţa locală sucursala corporate din România a PKO Bank Polski, liderul sistemului bancar polonez. Pe podiumul celor mai mari bănci din 2024 din punct de vedere al activelor nete, se regăsesc Banca Transilvania, ce atinge o cotă de piaţă de aproximativ 21%, urmată de BCR şi CEC Bank.

• Mediul macroeconomic şi politica monetară

Presiunile inflaţioniste, datele macro din fiecare regiune, dar şi contextul geopolitic au dus la o divergenţă a politicilor monetare ale băncilor centrale pe parcursul anului 2025, după ce pe parcursul lui 2024 am asistat la o relaxare a dobânzilor de politică monetară atât intern, cât şi pe plan internaţional. Banca Centrală Europeană a efectuat opt tăieri ale dobânzii de politică monetară în ultimul an, în timp ce Rezerva Federală a menţinut dobânda de referinţă în 2025, după trei tăieri ce au însumat 100 de puncte procentuale în 2024. Conform FedWatch CME, cea mai mare probabilitate (59%) de reducere cu 25 de puncte procentuale a ratei dobânzii de către Fed este estimată acum pentru şedinţa din luna septembrie 2025.

Pe plan intern, după o reducere cu 50 de puncte procentuale în 2024, în şedinţele de politică monetară din 2025, BNR a menţinut dobânda la nivelul de 6,5%, având în vedere inflaţia persistentă, consolidarea fiscală de după alegerile prezidenţiale şi mediul macroeconomic incert, dar şi contextul extern. Nivelul dobânzilor influenţează în mod direct profitabilitatea companiilor din sector. Profitul net înregistrat de băncile din România este de 3,7 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2025.

Sistemul bancar românesc rămâne bine capitalizat, cu o rată de adecvare a capitalului de 24,2% la sfârşitul lunii martie 2025 (faţă de 24,9% la sfârşitul lunii decembrie 2024), conform BNR. Sistemul bancar românesc înregistrează, de asemenea, o poziţie solidă de lichiditate, cu o rată de acoperire a lichidităţii de 252% la sfârşitul lunii martie 2025, rămânând cu mult peste cerinţa minimă de reglementare (100%) şi media UE (163,4% la sfârşitul lunii decembrie 2024).

Conform BNR, la nivelul sistemului bancar românesc, rata creditelor neperformante era de 2,5% în martie 2025, peste media UE, de 1,9% (decembrie 2024), notează TradeVille.

• Grupul BRD: profit şi venituri majorate

Venitul net bancar al Grupului BRD a crescut cu 10% în primele şase luni din 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 2,16 miliarde de lei, în timp ce profitul net la nivel de grup se ridică la 764 de milioane de lei, în creştere cu 10% faţă de profitul înregistrat în primul semestru al anului 2024. La nivel de bancă, profitul raportat este de 735 de milioane de lei (+8,9%). Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o apreciere de 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, pe fondul creşterii volumelor creditelor acordate, atât pe segmentul retail (+13,6%), cât şi pe cel corporate (+31,9%). Veniturile nete din comisioane au înregistrat un avans puternic, de 18%, până la 453 de milioane de lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, datorită veniturilor mai mari asociate activităţilor legate de carduri, transferuri şi activităţi de creditare. Cheltuielile operaţionale au crescut cu 7% faţă de primele şase luni din 2024, pe fondul inflaţiei mai ridicate şi al creşterii cheltuielilor cu personalul (+7%), ca urmare a majorării salariilor de bază şi a ajustării altor beneficii. De asemenea, taxa de 2% pe cifra de afaceri a fost de 66 de milioane de lei pentru primele şase luni din 2025, comparativ cu 62 de milioane de lei în acelaşi interval din 2024, datorită veniturilor mai mari înregistrate în perioada analizată. Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă, cu o rată a creditelor neperformante (NPL) de 2,3%, sub media sistemului bancar, de 2,5% la sfârşitul lunii martie 2025.

Activele totale ale grupului se ridică la 92 de miliarde de lei în semestrul întâi din 2025, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

• Perspective

În cadrul teleconferinţei cu investitorii şi analiştii, conducerea băncii a manifestat prudenţă în declaraţii privind estimările pentru a doua jumătate a anului 2025, pe fondul unui mediu macro şi al unei politici fiscale care generează incertitudine. Compania se aşteaptă la menţinerea ritmului de creditare pe zona de large corporate, estimările pozitive fiind susţinute de pipeline-ul avut în derulare pe acest segment. În ceea ce priveşte segmentele de creditare IMM şi retail, conducerea consideră că acestea ar putea fi mai impactate de măsurile fiscale, fiind posibilă o încetinire a ritmului de creditare.

Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Societe Generale, a declarat: "BRD a înregistrat o creştere consistentă a veniturilor în prima jumătate a anului, peste ritmul de creştere a cheltuielilor operaţionale, în timp ce indicatorii de calitate a creditelor au rămas solizi. Totodată, nivelurile de lichiditate şi capital ale BRD sunt robuste, oferind o bază fermă pentru o creştere sustenabilă”.

Estimările analiştilor pentru anul 2025 sunt de creştere cu aproximativ 4% a veniturilor nete, la 4,2 miliarde de lei, şi menţinerea profitului la un nivel similar cu cel obţinut în 2024, de 1,5 miliarde de lei.

• Preţul acţiunii BRD: declin în ultimul an

Acţiunile BRD au înregistrat o scădere de 10% în ultimul an, faţă de o apreciere de 8% a indicelui de referinţă al bursei, BET. De la începutul acestui an acţiunile BRD afişează o creştere de 6%, în timp ce indicele are o dinamică de +20%. În aceeaşi perioadă, celelalte companii din sector au înregistrat aprecieri de 82% (DBK), 38% (EBS),22% (TLV) şi 2195% (PBK). După străpungerea rezistenţei de la 15 lei, în septembrie 2023, cotaţia BRD a intrat pe un trend ascendent până în luna aprilie 2024, urmând o corecţie, iar din luna mai a fost reluat trendul ascendent ce a culminat cu un maxim al ultimilor 16 ani, 22,85 lei atins în iulie 2024. În luna noiembrie, preţul a coborât sub mediile mobile simple SMA de 50, respectiv 200 de zile, iar pe parcursul anului 2025, evoluţia a fost una laterală cu suport la 17 lei şi rezistenţă în zona 19 - 20 lei. Raportarea rezultatelor financiare aferente primului semestru din 2025 nu a adus o mişcare semnificativă, preţul încheind şedinţa din 31 iulie la valoarea de 19,80 lei, cu o creştere de 0,51%, tranzacţionându-se peste mediile mobile SMA 50 şi SMA 200 de zile.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţii în acţiunile BRD

Oportunităţi

Diversificarea ofertei: În prima jumătate a anului 2025, banca a lansat un produs în premieră pe piaţa din România, un credit sustenabil dedicat IMM-urilor, ce vizează integrarea obiectivelor de Mediu, Sociale şi de Guvernanţă (ESG) în strategiile de afaceri ale IMM-urilor.

Dividende: BRD este una dintre companiile care oferă constant dividende acţionarilor. Media randamentului dividendului în ultimii cinci ani este de 8,6%, ceea ce reprezintă un câştig anual cu mult peste media din sector, de 3,45%.

Estimări analişti: Analiştii de la Goldring estimează un preţ ţintă mediu de 22,82 lei pentru acţiunile BRD, ce reprezintă un potenţial de creştere de 15% faţă de cotaţia din piaţă. Şi Concorde Group recomandă HOLD, şi oferă un preţ ţintă de 18,4 lei pentru acţiunile BRD, cu 7% sub preţul actual, cu perspectivă neutră.

Potenţial de creştere: Europa Centrală şi de Est are o creştere economică mai mare decât Europa de Vest, fiind o piaţă încă subbancarizată - raportul credite în PIB este de numai 50%.

Evaluare: Acţiunile BRD se tranzacţionează la un PER de 8, peste cel înregistrat de TLV (6), dar sub mediana de 9,2 a sectorului bancar european.

Riscuri

Reglementări: Impredictibilitatea şi nesiguranţa generate de demersurile legislative precum taxa pe cifra de afaceri majorată de la 2% la 4% în iulie 2025, pot afecta profitabilitatea băncilor şi creşte rata creditelor neperformante.

Climatul macroeconomic şi politic incert: Incertitudinea generate de frământările legate de alegerile prezidenţiale din România au dus la devalorizarea monedei naţionale, creşterea dobânzilor şi presiuni infationiste, cu efecte asupra creşterii economice şi a consumului, ceea ce poate impacta profitabilitatea băncilor.

Competitori: În ultimii ani competiţia în sistemul bancar s-a intensificat, BRD pierzând din cota de piaţă şi coborând o poziţie în topul băncilor după active.