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WTA: Turneul Campioanelor va avea loc anul acesta la Indian Wells

S.B.
Sport / 2 iulie, 16:13

WTA: Turneul Campioanelor va avea loc anul acesta la Indian Wells

Turneul Campioanelor va avea loc anul acesta la Indian Wells, în California, în locul oraşului Riad, după ce forul de conducere al tenisului feminin a solicitat ca prestigiosul turneu de încheiere a sezonului să fie mutat înainte de expirarea acordului de găzduire pe trei ani încheiat cu Arabia Saudită, informează news.ro.

WTA a informat miercuri, într-o declaraţie comună cu Federaţia Saudită de Tenis, că cele două organizaţii au discutat propunerea şi au convenit de comun acord să pună capăt acordului anunţat în aprilie 2024, după doar doi ani.

Indian Wells, care găzduieşte, de asemenea, în fiecare martie un turneu combinat ATP şi WTA 1000, va prelua acum organizarea WTA Finals, la care vor participa cele mai bune opt jucătoare de simplu şi echipe de dublu, în perioada 8-15 noiembrie.

„Indian Wells Tennis Garden oferă o scenă excepţională pentru Turneul Campioanelor”, a declarat Valerie Camillo, preşedinta WTA.

„De la facilităţile sale de clasă mondială şi fanii pasionaţi până la capacitatea sa dovedită de a organiza evenimente de tenis de prim rang, această instalaţie oferă tot ce este necesar pentru a pune în valoare ce este mai bun în tenisul feminin”, a precizat Camillo.

WTA a declarat agenţiei Reuters în acest an că discută cu potenţiali parteneri din întreaga lume pentru găzduirea finalei de sezon începând cu 2027, fără a exista însă vreun indiciu că evenimentul nu s-ar desfăşura la Riad în acest an.

Riadul a obţinut un contract pe trei ani pentru a găzdui turneul în locul oraşului Cancun, iar acordul a adus cu sine un fond de premii record de 15 milioane de dolari.

Campioana de anul trecut, Elena Rîbakina, a câştigat suma record de 5,235 milioane de dolari pentru că a rămas neînvinsă pe parcursul turneului, care a culminat cu victoria ei asupra Arynei Sabalenka în finala pentru titlu.

Însă acordul cu Arabia Saudită a fost criticat şi de apărătorii drepturilor omului, ţara respectivă - care a investit masiv în fotbal, golf şi Formula 1 - fiind acuzată că îşi foloseşte Fondul de Investiţii Publice pentru a-şi „spăla imaginea” în ceea ce priveşte situaţia drepturilor omului.

Regatul neagă acuzaţiile de încălcări ale drepturilor omului şi afirmă că îşi protejează securitatea naţională prin intermediul legilor sale.

Au existat, de asemenea, reacţii negative din partea marilor jucătoare de tenis Chris Evert şi Martina Navratilova, care au afirmat că valorile WTA sunt în contradicţie cu cele ale Arabiei Saudite.

Federaţia Saudită de Tenis a declarat că, împreună cu WTA, a ajuns la peste 30.000 de persoane prin programe comunitare, inclusiv ateliere pentru antrenori femei, cursuri de formare pentru profesori de educaţie fizică, precum şi clinici de tenis pentru supravieţuitoarele cancerului de sân.

„Parteneriatul a sporit vizibilitatea tenisului feminin în întregul regat şi la nivel global, evenimentul înregistrând o creştere de 20% a numărului de spectatori faţă de anul precedent, inclusiv săli pline până la refuz în ultimele zile”, a declarat federaţia. Decizia de a pune capăt de comun acord acordului vine după ce PIF, care a cheltuit peste 5 miliarde de dolari pe LIV Golf de la lansarea sa în 2022, a declarat în aprilie că investiţia în ligă nu mai corespunde strategiei sale de investiţii.

Deşi Indian Wells va găzdui evenimentul din acest an, se preconizează că va continua căutarea unei locaţii permanente.

Shenzhen a găzduit ediţia din 2019 în cadrul unui acord profitabil pe 10 ani, dar evenimentul a fost anulat în anul următor din cauza COVID-19 şi mutat la Guadalajara, în Mexic, în 2021.

Se preconiza că turneul se va întoarce la Shenzhen începând cu 2022, dar WTA a suspendat turneele din China din cauza îngrijorărilor legate de tratamentul aplicat fostei numărul unu mondial la dublu, Peng Shuai.

Fort Worth, în Texas, a găzduit turneul în acel an şi a atras un public redus. Cancun a fost desemnat ca loc de desfăşurare a evenimentului din 2023 cu mai puţin de două luni înainte de începerea acestuia şi a stârnit critici din partea unor jucătoare cu privire la standardul de organizare.

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