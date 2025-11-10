Xiaomi deschide primul magazin propriu din ţara noastră

Compania Xiaomi va inaugura pe 22 noiembrie 2025 primul său magazin propriu din România, în incinta centrului comercial ParkLake din Bucureşti, la parter, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noua unitate, denumită Xiaomi Store ParkLake Bucureşti, va avea o suprafaţă de 150 de metri pătraţi şi va include cele mai noi smartphone-uri, accesorii şi dispozitive inteligente din portofoliul producătorului chinez.

„Deschiderea primului Xiaomi Store în România este un semn vital al poziţiei noastre puternice pe piaţă şi al angajamentului nostru pe termen lung faţă de România. Obiectivul nostru este să rămânem cât mai aproape de clienţii actuali şi potenţiali, oferindu-le acces direct la portofoliul nostru extins de produse. Lansarea primului magazin fizic Xiaomi în România este pe deplin aliniată cu noua strategie globală a companiei, care pune accent pe extinderea prezenţei noastre de retail fizic la nivel mondial”, a declarat Linshan Zheng, Country Manager al Xiaomi România.

Cu ocazia deschiderii, compania anunţă o serie de promoţii speciale şi reduceri de până la 37%, valabile în zilele de 22 şi 23 noiembrie, pentru smartphone-uri, accesorii şi dispozitive inteligente. Primii 50 de cumpărători vor putea achiziţiona o brăţară Xiaomi Band 10 la preţul simbolic de 11,22 lei, odată cu orice alt produs cumpărat din magazin.

Printre ofertele speciale se numără şi posibilitatea de a achiziţiona o tabletă Xiaomi Pad 7 (8+256GB) la 399 lei, pentru clienţii care cumpără un Xiaomi 15T Pro sau Xiaomi 15T, precum şi o pereche de Redmi Buds 6 Pro la 49 lei pentru achiziţia unui Redmi Note 14 Pro. În plus, campania oferă beneficii suplimentare în funcţie de valoarea achiziţiei: la praguri de 600, 1.200, 2.400 şi 3.000 lei, clienţii pot adăuga produse surpriză cu doar 1 leu în plus - inclusiv un Redmi Watch 5 Active sau un televizor Xiaomi TV 32”, în funcţie de suma cheltuită.

Cele mai populare modele Xiaomi din primele zece luni ale anului sunt Xiaomi 15T Pro, Redmi Note 14 Pro+ 5G şi POCO X7 Pro, fiecare dominând topul segmentului său.

Promoţiile vor fi disponibile în limita stocurilor şi pentru perioade determinate, nefiind cumulabile cu alte oferte.