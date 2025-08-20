Xiaomi raportează o creştere record în T2 2025: venituri de 116 miliarde RMB şi profit net de 10,8 miliarde RMB

Xiaomi Corporation, o companie de electronice de consum şi producţie inteligentă cu smartphone-uri şi hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things („IoT”) în centrul său, a anunţat rezultatele consolidate neauditate pentru cele trei luni încheiate la 30 iunie 2025 („T2 2025” sau „Perioada”), potrivit unui comunicat emis redacţiei. În al doilea trimestru, veniturile Grupului au crescut cu 30,5% faţă de anul precedent, atingând 116,0 miliarde RMB (13,83 miliarde euro), marcând al treilea trimestru consecutiv în care veniturile au depăşit 100 de miliarde RMB. Profitul net ajustat a crescut cu 75,4% faţă de anul precedent, ajungând la 10,8 miliarde RMB (1,29 miliarde euro), depăşind 10 miliarde RMB pentru al doilea trimestru consecutiv. Rezultatele demonstrează o profitabilitate rezistentă şi o creştere susţinută, de la o bază deja solidă.

Ghidată de strategia ecosistemului inteligent „ Human x Car x Home”, cele trei afaceri de bază ale Xiaomi - smartphone-uri, vehicule electrice inteligente şi electrocasnice mari inteligente - au realizat o creştere robustă în al doilea trimestru. Veniturile din segmentul de smartphone-uri au atins 45,5 miliarde RMB (5,42 miliarde euro), livrările crescând pentru al optulea trimestru consecutiv şi menţinând o poziţie în top trei la nivel global pentru al 20-lea trimestru consecutiv. Segmentul de produse IoT şi lifestyle a stabilit un nou record de venituri, de 38,7 miliarde RMB (4,61 miliarde euro), în creştere cu 44,7% faţă de anul precedent, susţinut de o creştere de 66,2% a veniturilor din electrocasnice inteligente. Veniturile din segmentul de vehicule electrice inteligente, AI şi alte iniţiative noi au atins 21,3 miliarde RMB (2,54 miliarde euro), în creştere semnificativă, de 234%, faţă de anul precedent, veniturile din vehicule electrice depăşind pentru prima dată 20 de miliarde RMB, un reper major pentru această afacere.

Potrivit comunicatului, strategia de abordare premium a Xiaomi în toate categoriile de produse accelerează. Cota de piaţă a Grupului în segmentele de smartphone-uri cu preţuri mai ridicate a continuat să se extindă în al doilea trimestru. În iunie, Xiaomi a lansat primul său SUV, seria Xiaomi YU7. Poziţionată ca un SUV de lux de înaltă performanţă, seria Xiaomi YU7 a primit un răspuns remarcabil din partea pieţei, cu peste 240.000 de comenzi confirmate în 18 ore de la lansare.

Smartphone-urile Xiaomi se menţin în clasamentul global în top 3 timp de 20 de trimestre consecutive, cu progrese continue în strategia de abordare premium

În ciuda presiunii generale de pe piaţa globală a smartphone-urilor în al doilea trimestru, componenta de smartphone-uri a Xiaomi a demonstrat rezilienţă atât în China continentală, cât şi pe pieţele internaţionale. Veniturile segmentului au atins 45,5 miliarde RMB (5,42 miliarde euro). Livrările globale de smartphone-uri au totalizat 42,4 milioane de unităţi, marcând al optulea trimestru consecutiv de creştere faţă de anul precedent. Conform Canalys (acum, parte a Omdia), cota de piaţă globală a Xiaomi, ca livrări, a fost de 14,7% în T2 2025, asigurând o poziţie în top trei la nivel global pentru al 20-lea trimestru consecutiv. După ce revenirea pe primul loc în livrările de smartphone-uri din China continentală în primul trimestru, activările de noi dispozitive ale Xiaomi au continuat să conducă, şi în al doilea trimestru.

Strategia de concentrare pe premium a Grupului a continuat să producă rezultate semnificative. Conform datelor terţe, vânzările de smartphone-uri premium (cu preţuri de cel puţin 3.000 RMB - 357 euro) în China continentală au reprezentat 27,6% din vânzările totale de smartphone-uri ale Grupului, cu o creştere de 5,5 puncte procentuale faţă de anul precedent. Grupul şi-a extins poziţia de lider în segmentul de preţuri de 4.000-5.000 RMB (476-596 euro), cota de piaţă crescând cu 4,5 puncte procentuale faţă de anul precedent, până la 24,7%, consolidând poziţia de lider pe piaţa internă. În segmentul de preţuri de 5.000-6.000 RMB (596-715 euro), cota de piaţă a atins 15,4%, în creştere cu 6,5 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Conform sursei, livrările de vehicule electrice Xiaomi continuă să crească, semnalând trecerea la o fază de creştere scalată

Segmentul de vehicule electrice inteligente, AI şi alte iniţiative noi al Xiaomi a crescut semnificativ. În al doilea trimestru, veniturile totale ale segmentului au atins 21,3 miliarde RMB (2,54 miliarde euro), veniturile din vehicule electrice depăşind pentru prima dată 20 de miliarde RMB şi marcând intrarea afacerii într-o fază rapidă de creştere scalată. În al doilea trimestru, livrările de vehicule electrice Xiaomi au continuat să crească, cu 81.302 vehicule livrate.

Chiar şi înainte de începerea livrărilor seriei Xiaomi YU7, Grupul a furnizat peste 157.000 de vehicule în prima jumătate a anului. Până în iulie 2025, livrările cumulate de la lansarea Xiaomi EV au depăşit 300.000 de unităţi. Pierderea operaţională din afacerea cu vehicule electrice s-a redus la 300 de milioane RMB (35,7 milioane euro) în al doilea trimestru, revenirea pe zero fiind anticipată în a doua jumătate a anului.

Grupul a continuat să-şi extindă reţeaua de vânzări şi servicii. Până la 30 iunie 2025, Xiaomi a deschis 335 de centre de vânzări pentru vehicule electrice inteligente, în 92 de oraşe din China continentală.

Afacerea IoT menţine creşterea ridicată, prin electrocasnicele mari inteligente care sfidează tendinţele pieţei, cu creşteri de preţ şi volum

Afacerea de produse IoT şi lifestyle a Grupului a înregistrat venituri de 38,7 miliarde RMB (4,61 miliarde euro) în al doilea trimestru, în creştere de 44,7% faţă de anul precedent, cu o marjă de profit brut în creştere cu 2,8 puncte procentuale, până la 22,5%. În ciuda concurenţei intense a preţurilor pe piaţa mai largă a electrocasnicelor, linia de electrocasnice mari inteligente a Xiaomi a realizat o performanţă remarcabilă, cu venituri în creştere cu 66,2% faţă de anul precedent. Livrările au sfidat tendinţele pieţei, aparatele de aer condiţionat depăşind 5,4 milioane de unităţi, în creştere cu peste 60% faţă de anul precedent. Livrările de frigidere au crescut cu 25%, la peste 790.000 de unităţi, iar livrările de maşini de spălat au crescut cu 45%, depăşind 600.000 de unităţi.

Afacerea de tablete a Xiaomi a continuat să-şi menţină impulsul puternic în această perioadă. Conform Canalys, livrările globale de tablete ale Xiaomi au crescut cu 42,3% faţă de anul precedent, înregistrând cel mai rapid ritm dintre primii cinci furnizori, la nivel mondial. Livrările de căşti TWS au ocupat locul al doilea la nivel global şi locul întâi în China continentală. În iunie, Grupul a lansat primii săi ochelari AI - Xiaomi AI Glasses, vânzările depăşind cu mult aşteptările. Versiunea electrocromică s-a epuizat, iar Grupul accelerează producţia pentru a satisface cererea.

Conform comunicatului, până la 30 iunie 2025, numărul de dispozitive IoT conectate pe platforma AIoT a Grupului (excluzând smartphone-urile, tabletele şi laptopurile) a crescut la 989,1 milioane, în creştere cu 20,3% faţă de anul precedent. Numărul de utilizatori cu cinci sau mai multe dispozitive conectate a atins 20,5 milioane, în creştere de 26,8% faţă de anul precedent. În iunie 2025, MAU (numărul de utilizatori activi lunar) al aplicaţiei Mi Home a crescut cu 16,8% faţă de anul precedent, ajungând la 113,1 milioane, în timp ce MAU al Asistentului AI a crescut cu 16,4%, ajungând la 153,2 milioane.

Serviciile de internet menţin o marjă brută ridicată, iar baza de utilizatori continuă să se extindă

Linia de servicii de internet a menţinut o performanţă stabilă, cu venituri de 9,1 miliarde RMB (1,08 miliarde euro) în al doilea trimestru, în creştere cu 10,1% faţă de anul precedent. Marja de profit brut a segmentului a rămas la un nivel ridicat, de 75,4%. Pe măsură ce baza de utilizatori pentru servicii de internet a continuat să se extindă, atât MAU global, cât şi cel din China continentală au atins noi recorduri. În iunie 2025, MAU global a atins 731,2 milioane, cu o creştere de 8,2% faţă de anul precedent. MAU în China continentală a atins 184,8 milioane, în creştere cu 12,4% faţă de anul precedent.

Investiţiile Xiaomi în tehnologiile de bază cresc, cheltuielile trimestriale pentru cercetare şi dezvoltare ating un record de 7,8 miliarde RMB

Xiaomi a continuat să-şi intensifice investiţiile în tehnologii de bază, generând progrese semnificative în afacerile inovatoare din domeniul auto, al cipurilor şi AI. Cheltuielile de cercetare şi dezvoltare ale Grupului au atins un record de 7,8 miliarde RMB (930 milioane euro) în al doilea trimestru, în creştere cu 41,2% faţă de anul precedent. Până la 30 iunie 2025, personalul de cercetare şi dezvoltare al Xiaomi a atins un nou maxim de 22.641.

În sectorul cipurilor, Xiaomi a dezvăluit procesorul său de top de 3nm dezvoltat intern, Xiaomi XRING O1. Acest lucru face ca Xiaomi să fie a patra companie la nivel global şi prima din China continentală capabilă să proiecteze şi să dezvolte independent un cip de top de 3nm. Smartphone-ul premium Xiaomi 15S Pro, împreună cu tabletele OLED ultra-premium Xiaomi Pad 7 Ultra şi Xiaomi Pad 7S Pro, toate alimentate de Xiaomi XRING O1, au fost lansate succesiv în al doilea trimestru, fiind bine primite de consumatori.

Xiaomi a realizat, de asemenea, mai multe progrese în modelele de limbaj AI de mari dimensiuni. În mai, Xiaomi a lansat oficial şi a deschis sursa modelului său multimodal de limbaj de mari dimensiuni, Xiaomi MiMo-VL-7B. În iulie, un total de 12 lucrări ale sale despre modele de limbaj de mari dimensiuni au fost acceptate pentru publicare la conferinţe globale de top, inclusiv ICCV 2025 şi ACL 2025, reprezentând cele mai recente cercetări inovatoare în domeniu. În august, Xiaomi a deschis sursa modelului său de limbaj de mari dimensiuni pentru raţionament audio, MiDashengLM-7B, care a obţinut performanţe de vârf în 22 de benchmark-uri de înţelegere şi raţionament audio.