Zamfir (PSD), potrivit Agerpres: „Dacă Bolojan nu pleacă, depunem moţiune de cenzură”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont că Guvernul şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil, potrivit Agerpres.

„Astăzi, Partidul Social Democrat va lua decizia. Este previzibilă. (...) Dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ţine cont de faptul că acest guvern şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o preşedintele Grindeanu, excludem susţinerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil”, a afirmat Daniel Zamfir la Parlament, conform publicaţiei sursă.

„Nu este vorba de o mână de ajutor, sunt convins că preşedinte Nicuşor Dan, după ce va constata că această coaliţie şi-a pierdut majoritatea parlamentară, practic Guvernul ar deveni în nefuncţional, însuşi preşedintele a spus că nu doreşte şi nu va încuraja un guvern minoritar, după consultările de la Cotroceni cred că acolo se poate degaja o soluţie ca actuala majoritate parlamentară să poată continua guvernarea, dar fără Ilie Bolojan”, a subliniat el, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan, dacă este un om politic responsabil şi constată că nu mai are susţinere parlamentară şi un guvern minoritar nu poate funcţiona, ar trebui să-şi dea demisia pentru a scurta perioada de criză, notează Agerpres.

„Adevărata criză este momentul în care un guvern fără sprijin politic vrea să continue în Parlament. Dacă te agăţi de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică. Partidul Social Democrat doreşte să scurteze cât mai rapid această criză şi în eventualitatea în care nu va înţelege, evident, vom depune rapid o moţiune de centură. (...) Suntem pregătiţi în cel mai scurt timp posibil să plece de la guvernare un guvern care nu mai are sprijin politic”, a mai spus Daniel Zamfir, conform aceleiaşi surse.

Întrebat în legătură cu moţiunea de cenzură anunţată de AUR pentru 13 mai, Zamfir a răspuns: „Eu cred că este foarte târziu şi nu mai poate rămâne în funcţiune un guvern interimar până pe 13 mai”, precizează Agerpres.