Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Zamfir (PSD), potrivit Agerpres: „Dacă Bolojan nu pleacă, depunem moţiune de cenzură”

A.G.
Politică / 20 aprilie, 14:30

Sursa foto: Facebook / Daniel Catalin Zamfir

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont că Guvernul şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil, potrivit Agerpres.

„Astăzi, Partidul Social Democrat va lua decizia. Este previzibilă. (...) Dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ţine cont de faptul că acest guvern şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o preşedintele Grindeanu, excludem susţinerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil”, a afirmat Daniel Zamfir la Parlament, conform publicaţiei sursă.

„Nu este vorba de o mână de ajutor, sunt convins că preşedinte Nicuşor Dan, după ce va constata că această coaliţie şi-a pierdut majoritatea parlamentară, practic Guvernul ar deveni în nefuncţional, însuşi preşedintele a spus că nu doreşte şi nu va încuraja un guvern minoritar, după consultările de la Cotroceni cred că acolo se poate degaja o soluţie ca actuala majoritate parlamentară să poată continua guvernarea, dar fără Ilie Bolojan”, a subliniat el, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan, dacă este un om politic responsabil şi constată că nu mai are susţinere parlamentară şi un guvern minoritar nu poate funcţiona, ar trebui să-şi dea demisia pentru a scurta perioada de criză, notează Agerpres.

„Adevărata criză este momentul în care un guvern fără sprijin politic vrea să continue în Parlament. Dacă te agăţi de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică. Partidul Social Democrat doreşte să scurteze cât mai rapid această criză şi în eventualitatea în care nu va înţelege, evident, vom depune rapid o moţiune de centură. (...) Suntem pregătiţi în cel mai scurt timp posibil să plece de la guvernare un guvern care nu mai are sprijin politic”, a mai spus Daniel Zamfir, conform aceleiaşi surse.

Întrebat în legătură cu moţiunea de cenzură anunţată de AUR pentru 13 mai, Zamfir a răspuns: „Eu cred că este foarte târziu şi nu mai poate rămâne în funcţiune un guvern interimar până pe 13 mai”, precizează Agerpres.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 14:58)

    sustin Ilie Bolojan 100% !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 15:17)

      Esti in minoritate.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 15:17)

    Nu va crede nimeni pana cand nu o faceti.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  Din ce în ce mai roșie
    (mesaj trimis de Ciuma Roșie în data de 20.04.2026, 15:44)

    De pe margine toți PSDii îs tari în clanță.

    Băgați mai băieți moțiunea de cenzură...ca alte cai legale nu prea aveți.

    Doar știți foarte bine, că doar voi ați mai experimentat această manevră. Ce s-a uitat cum ați procedat cu Grindeanu și Tudose...ce ăștia doi au fost convinși de Dragnea ca să-și dea demisiile la vremea respectivă? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  hahaha
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 15:54)

    Nici PSD nu vor vota ca doar au platit bani grei pt scaunul de deputat...mai mergea disciplina cu Dragnea, dar nu cu flausatul de acum...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 aprilie
Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

