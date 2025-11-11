Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zeci de licee internaţionale de top vin la Bucureşti la Târgul pentru Licee de Elită în Străinătate

A.B.
Miscellanea / 11 noiembrie, 18:21

Bucureştiul va găzdui, pe 15 noiembrie, Târgul pentru Licee de Elită în Străinătate, eveniment organizat de IntegralEdu, lider în consultanţa educaţională din România, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul va avea loc la Hotel Marmorosch şi va reuni zeci de instituţii educaţionale de prestigiu din 11 ţări din Europa, SUA şi Asia.

Interesul părinţilor români pentru studiile liceale în străinătate este în continuă creştere, arată datele IntegralEdu. Cele mai căutate destinaţii rămân Marea Britanie şi Spania, urmate de Elveţia, Germania, Austria, Franţa, Italia şi Portugalia. Totodată, Irlanda şi SUA atrag un număr tot mai mare de elevi datorită programelor performante şi a burselor de merit.

„Studiile liceale în străinătate nu mai sunt percepute ca un lux, ci ca o investiţie în independenţă, performanţă şi acces la universităţi de top. Scopul evenimentului organizat la Bucureşti este de a aduce informaţia corectă direct de la sursă, prin dialog deschis între familii şi reprezentanţii instituţiilor internaţionale”, a declarat Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Liceele participante oferă programe educaţionale variate, precum A-levels, International Baccalaureate (IB) sau US High School Diploma, care combină excelenţa academică cu dezvoltarea personală. „Elevii români preferă programele care le oferă flexibilitate în alegerea materiilor şi posibilitatea de a se specializa încă din timpul liceului. În plus, activităţile extracurriculare şi condiţiile de campus joacă un rol tot mai important în decizia familiilor”, a explicat Raluca Niculae, Manager al Departamentului Tabere şi Licee IntegralEdu.

Admiterea la liceele internaţionale a devenit tot mai competitivă, dar poate fi gestionată eficient cu sprijinul consultanţilor educaţionali, care oferă consiliere privind alegerea instituţiei potrivite, pregătirea testărilor şi monitorizarea traseului educaţional al elevilor.

Costurile variază în funcţie de ţară, programul de studii şi regimul de cazare. În Marea Britanie, taxele pentru liceele private de tip boarding pornesc de la aproximativ 43.000 de lire pe an, în Elveţia de la 55.000 de franci elveţieni, iar în SUA de la 25.000 de dolari. Liceele publice sau cele care oferă cazare la familii gazdă pot avea costuri mult mai reduse.

Multe instituţii oferă burse academice, sportive sau artistice, care pot acoperi până la 50% din taxele anuale. Târgul reprezintă şi o oportunitate pentru elevi şi părinţi de a discuta direct cu reprezentanţii liceelor despre condiţiile de admitere, burse şi reduceri disponibile exclusiv pentru vizitatori.

