Zelenski: ”Situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze”

După aproape 4 ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze, atât pe front, cât şi pentru civili, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, conform Agerpres.

Reţeaua electrică ucraineană a fost grav afectată de atacurile repetate ale Rusiei, iar penele de curent au devenit o rutină. Mulţi cetăţeni petrec ore întregi zilnic fără electricitate sau încălzire.

Zelenski a precizat că electricienii lucrează de săptămâni întregi pentru a menţine reţeaua în funcţiune, subliniind că temperaturile scăzute reprezintă provocări majore, conform Agerpres.

În discursul său video zilnic, preşedintele a adăugat că Ucraina a fost din nou ţinta atacurilor ruseşti cu rachete balistice, drone de luptă şi rachete de croazieră.

„Situaţia este dificilă peste tot, dar frontul rămâne cel mai greu încercat”, a spus Zelenski. „Vremea şi eforturile Rusiei de a ignora nevoia de pace complică situaţia, iar atacurile continuă. Apărarea poziţiilor noastre rămâne prioritară.” a adăugat acesta.

Ucraina se află în defensivă de mai multe luni şi a fost nevoită recent să cedeze poziţii suplimentare în est şi sud, conform Agerpres.