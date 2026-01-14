Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski: ”Situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze”

O.S.
Internaţional / 14 ianuarie, 10:53

Zelenski: ”Situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze”

După aproape 4 ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze, atât pe front, cât şi pentru civili, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, conform Agerpres.

Reţeaua electrică ucraineană a fost grav afectată de atacurile repetate ale Rusiei, iar penele de curent au devenit o rutină. Mulţi cetăţeni petrec ore întregi zilnic fără electricitate sau încălzire.

Zelenski a precizat că electricienii lucrează de săptămâni întregi pentru a menţine reţeaua în funcţiune, subliniind că temperaturile scăzute reprezintă provocări majore, conform Agerpres.

În discursul său video zilnic, preşedintele a adăugat că Ucraina a fost din nou ţinta atacurilor ruseşti cu rachete balistice, drone de luptă şi rachete de croazieră.

„Situaţia este dificilă peste tot, dar frontul rămâne cel mai greu încercat”, a spus Zelenski. „Vremea şi eforturile Rusiei de a ignora nevoia de pace complică situaţia, iar atacurile continuă. Apărarea poziţiilor noastre rămâne prioritară.” a adăugat acesta.

Ucraina se află în defensivă de mai multe luni şi a fost nevoită recent să cedeze poziţii suplimentare în est şi sud, conform Agerpres.

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 12:28)

    Cati bani mai dam domnilor guvernanti Ucrainei???

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 13:00)

      Putintica rabdare. MILOGUL de la KIEV, v-a avea soarta lui MADURO in curand. Sper ca la fel se v-a intampla si cu potentatii de azi din Romania.!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

