Zelenski: ”Situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze”

După aproape 4 ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se deterioreze, atât pe front, cât şi pentru civili, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, conform Agerpres.
Reţeaua electrică ucraineană a fost grav afectată de atacurile repetate ale Rusiei, iar penele de curent au devenit o rutină. Mulţi cetăţeni petrec ore întregi zilnic fără electricitate sau încălzire.
Zelenski a precizat că electricienii lucrează de săptămâni întregi pentru a menţine reţeaua în funcţiune, subliniind că temperaturile scăzute reprezintă provocări majore, conform Agerpres.
În discursul său video zilnic, preşedintele a adăugat că Ucraina a fost din nou ţinta atacurilor ruseşti cu rachete balistice, drone de luptă şi rachete de croazieră.
„Situaţia este dificilă peste tot, dar frontul rămâne cel mai greu încercat”, a spus Zelenski. „Vremea şi eforturile Rusiei de a ignora nevoia de pace complică situaţia, iar atacurile continuă. Apărarea poziţiilor noastre rămâne prioritară.” a adăugat acesta.
Ucraina se află în defensivă de mai multe luni şi a fost nevoită recent să cedeze poziţii suplimentare în est şi sud, conform Agerpres.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 12:28)
Cati bani mai dam domnilor guvernanti Ucrainei???
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 13:00)
Putintica rabdare. MILOGUL de la KIEV, v-a avea soarta lui MADURO in curand. Sper ca la fel se v-a intampla si cu potentatii de azi din Romania.!