Zelenski îi cere lui Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

A.B.
Internaţional / 4 noiembrie, 19:33

Zelenski îi cere lui Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban „să nu blocheze” procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, relatează AFP.

„Ne-ar plăcea foarte mult ca premierul ungar să ne sprijine sau cel puţin să nu ne blocheze”, a declarat Zelenski în cadrul unui forum despre extinderea UE organizat de Euronews la Bruxelles.

Procesul de aderare al Ucrainei, lansat cu mare fast după invazia rusă, este în prezent blocat de câteva luni, fiind condiţionat de acordul unanim al celor 27 de state membre. Viktor Orban a îngheţat de facto acest proces, folosindu-şi dreptul de veto.

Premierul ungar, cunoscut pentru relaţiile sale apropiate cu preşedintele rus Vladimir Putin, susţine că integrarea Ucrainei ar „ruina” blocul comunitar. În lipsa aprobării sale, niciun progres nu poate fi făcut în procesul de aderare.

„Nu cred că am ceva de oferit lui Viktor Orban”, a spus Zelenski. „Cred că Viktor Orban are ceva de oferit Ucrainei, care în prezent protejează întreaga Europă de Rusia”, a adăugat liderul de la Kiev.

Viktor Orban s-a opus constant candidaturii Ucrainei, argumentând că statul vecin nu este pregătit pentru aderare. Deşi iniţial a adoptat o poziţie mai discretă, în decembrie 2023 a părăsit sala summitului european în momentul în care ceilalţi lideri ai UE decideau deschiderea negocierilor cu Kievul.

Negocierile au început oficial pe 25 iunie 2024, însă, pe fondul apropierii alegerilor legislative din Ungaria, subiectul a redevenit unul sensibil, iar procesul de aderare al Ucrainei rămâne blocat.

