Zelenski va discuta la Paris cu liderii europeni despre garanţiile de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Paris cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi cu liderii Germaniei, Franţei şi Marii Britanii, în cadrul unei reuniuni a aliaţilor Kievului, potrivit presei internaţionale.

Discuţiile, coprezidate de Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor avea în prim-plan garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz va fi, de asemenea, prezent.

Macron şi Starmer conduc „coaliţia de voinţă”, formată din aproximativ 30 de state europene care sprijină Ucraina, şi încearcă să formuleze o ofertă de protecţie solidă în eventualitatea încheierii unui acord de pace.

Kievul cere garanţii de apărare similare celor NATO şi chiar o forţă europeană de menţinere a păcii, avertizând că Rusia va încerca din nou să invadeze Ucraina dacă războiul nu se încheie prin măsuri ferme de securitate. Moscova respinge însă aceste scenarii şi insistă ca propriile cerinţe să fie luate în considerare.