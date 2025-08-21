Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Zidul de frontieră dintre Statele Unite şi Mexic va fi vopsit în negru, ca să se încingă şi să-i împiedice pe imigranţi să-l escaladeze

M.P.
Internaţional / 21 august, 07:50

Sursă foto: X

Sursă foto: X

Secretarul american al Securităţii Interne, Kristi Noem, a anunţat marţi că întregul zid de-a lungul frontierei dintre Statele Unite şi Mexic va fi vopsit în negru pentru a-l face să fie mai fierbinte de la soare, cu scopul de a descuraja încercările de escaladare. În timpul unei vizite de-a lungul unei porţiuni a zidului din New Mexico, oficialul a precizat că această idee a venit direct de la preşedintele Donald Trump, relatează Le Figaro, de la care precizăm următoarele.

„Aceasta a fost o cerere specifică a preşedintelui, deoarece, la temperaturi ridicate, atunci când ceva este vopsit în negru, obiectul devine şi mai cald şi va fi şi mai dificil pentru oameni să se caţere pe el. Aşadar, vom vopsi tot zidul de la frontiera sudică în negru pentru a descuraja persoanele să intre ilegal în ţara noastră”, a declarat Kristi Noem, apărând în faţa presei cu rola de vopsea în mână.

Potrivit autorităţilor, vopseaua neagră va servi şi pentru a proteja metalul împotriva ruginii. Mike Banks, şeful patrulelor de frontieră, a confirmat că această măsură va completa eforturile existente pentru securizarea frontierei.

În timpul primului său mandat, cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite a făcut din construirea zidului de frontieră unul dintre pilonii politicii sale în materie de imigraţie, în ciuda mai multor întârzieri juridice şi logistice. Finanţarea alocată pentru finalizarea acestuia ar trebui să ajungă la 46 de miliarde de dolari, graţie adoptării proiectului său bugetar „Big Beautiful Act” în această vară. Paralel cu construirea zidului, Donald Trump continuă desfăşurarea a mii de militari de-a lungul frontierei.

„Traversarea acestor teritorii este considerată ca o intrare într-o bază militară, ceea ce permite reţinerea de către patrulele de frontieră şi ale Departamentul Apărării”, a declarat la începutul acestui an secretarul apărării, Pete Hegseth.

Potrivit lui Kristi Noem, construcţia zidului continuă cu 800 de metri de barieră pe zi.

„Zidul de frontieră va avea un aspect foarte diferit în funcţie de topografia şi geografia locului în care este construit”, a spus ea, adăugând că echipele lucrează inclusiv la infrastructuri plutitoare care să servească drept zid. Ministrul are în vedere cei aproximativ 3.200 de kilometri de frontieră dintre Statele Unite şi Mexic, de-a lungul râului Rio Grande.

Anunţul vine în contextul în care numărul trecerilor ilegale la frontiera sudică a Statelor Unite înregistrează o scădere istorică. În iunie, puţin peste 6.000 de migranţi au fost interceptaţi, un număr mult inferior vârfurilor înregistrate în timpul administraţiei Biden, când erau peste 6.000 de arestări zilnice.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb