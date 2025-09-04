Alexandru Nazare, acuzat de legături cu firme inactive: „Nu sunt şantajabil, nu am nimic de ascuns”

Ministrul Finanţelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii, a transmis o reacţie în care afirmă că nu este şantajabil şi nu are nimic de ascuns. În plus, ministrul apreciază că ANAF a început să-şi facă treaba, deranjând ”sfere de influenţă”.

Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare opinia publică, el neavând implicare directă în deciziile şi acţiunile firmelor. Una dintre ele a fost declarată inactivă dintr-o eroare, afirmă Nazare, iar în cazul celei de-a doua susţine că a semnalat deja contabilului firmei că s-a întârziat depunerea bilanţurilor, faptă care se sancţinează prin amendă. În ceea ce priveşte datoriile, Nazare afirmă că nu sunt datorii la stat, ci către asociaţi.

Potrivit defapt.ro, Alexandru Nazare deţine 95,24% din acţiunile Comunicare SRL, societate care a încheiat anul 2024 cu pierderi de peste 107.000 lei şi datorii de 1,7 milioane lei.

La doar trei zile după numirea sa ca ministru, firma a fost declarată inactivă de ANAF (1 iulie 2025).

O altă firmă la care este acţionar - Winkampaign SRL - a fost declarată inactivă încă din mai 2024, după ce nu şi-a depus bilanţurile contabile pentru anii 2022 şi 2023.

Partidul DREPT a solicitat, joi, explicaţii ministrului Finanţelor, acuzând ”o eventuală evitare la plata TVA cu privire la achiziţii imobiliare derulate de firmele ministrului (optimizare fiscala), având în vedere existenţa doar a unor active imobiliare în firme, pe lângă datorii”.

De asemenea partidul a cerut:

Clarificări asupra motivului pentru care există societăţi cu datorii de milioane de lei şi fără activitate, comportament specific entitatăţilor folosite exclusiv pentru optimizări fiscale;

Lămuriri privind lipsa controalelor ANAF, având în vedere că firmele cu capitaluri negative se încadrează la criteriile care generează, conform legii, verificări fiscale.

”Toate aceste informaţii indică faptul că scopul real al societăţilor a fost achiziţia de active imobiliare cu evitarea plăţii taxelor datorate în cazul achiziţiei pe persoană fizică. De asemenea, chiar conform procedurilor ANAF, un astfel de comportament economic şi fiscal ridică suspiciuni şi atrage verificări ale autorităţilor fiscale. Considerăm că persoana care conduce politica fiscal-bugetară a României şi este în acelaşi timp administratorul unor societăţi cu datorii masive trebuie să explice cum a respectat obligaţiile fiscale elementare”, a transmis, joi, Partidul DREPT, într-un comunicat de presă.

Ministrul Alexxandru Nazare a transmis o serie de clarificări, dar a început prin a afirma că nu are nimic de ascuns.

”Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Ştiu că acţiunile recente MF şi ANAF deranjează teribil multiple zone de influenţă. Am transmis, la preluarea acestui mandat, că nu promit minuni - dar că voi acţiona cu seriozitate, responsabilitate şi cu decizii clare, care să readucă România pe un drum stabil”, a transmis Nazare, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, informaţiile cu privire la calitatea sa de asociat în entităţi private ”induc în eroare în mod intenţionat opinia publică”.

”Conform legii 161/2003 şi legii 312/2004, persoanele care deţin funcţii publice nu pot exercita acte de comerţ şi nu pot deţine calitatea de administrator. Obligaţiile legale privind depunerea bilanţurilor, menţinerea înregistrării la ONRC şi respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. Astfel încât acuzaţiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publică pe direcţia unor concluzii greşite”, a transmis Nazare.

În legătură cu datoriile Comunicare SRL, Nazare a explicat că a devenit asociat în luna septembrie 2022, prin succesiune, după decesul soţiei sale.

”Nu am deţinut niciodată calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligaţiile de gestiune, asa cum gresit se induce opiniei publice in respectivul material. La preluarea părţilor sociale am moştenit practic prin succesiune şi o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizări ale firmei din economii personale, conform structurii acţionariatului la acea vreme (moştenită, de asemenea). Aceste aşa-numite «datorii uriaşe» ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociaţii. Este deci normal să existe acest cuantum al datoriei (către asociaţi), cât timp asociaţii au creditat firma cu acelaşi cuantum”, scrie Nazare pe Facebook.

În ceea ce priveşte sediul social şi inactivarea fiscală, ministrul Finanţelor explică faptul că, în iulie 2025, ANAF a emis o decizie de inactivitate fiscală motivată de expirarea sediului social.

”În realitate, societatea deţinea încă din 2016 imobilul respectiv ca proprietate - ceea ce asigură un sediu valabil pe termen nelimitat. ONRC a confirmat oficial, prin act emis la 6 august 2025, că inactivarea fiscală a fost o eroare administrativă”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

El precizează şi că pierderile financiare sunt ”un fenomen normal în viaţa unei companii şi nu indică o practică abuzivă sau ilegală”.

În ceea ce priveşte a doua firmă, Winkampaign SRL, Nazare explică faptul că a fost înfiinţată în 2022, iar Comunicare SRL deţine doar 16,5% din capitalul acesteia.

”Nu sunt administrator şi, prin lege, nu pot fi. Responsabilitatea depunerii bilanţurilor şi a depunerii menţiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaţilor. Faţă de situaţia întârzierii depunerii bilanţurilor, aceasta se sancţionează prin amendă, conform legii şi am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei. Nu sunt cercetat in niciun dosar penal. Autorii materialului care mă prezintă implicat într-un dosar internaţional în care se cercetează crime împotriva umanităţii au depăşit cu mult orice fantezie”, a mai scris Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanţelor susţine că în ultimele 2 luni a anunţat numeroase progrese în activitatea ANAF, iar instituţia ”a început să îşi facă treaba, iar aceasta se vede - atât în domeniul colectării, cât şi al insolvenţelor frauduloase sau al demascării evaziunilor fiscale, deranjând numeroase zone de influenţă”.

”Un lucru este clar: activitatea va continua cel puţin în acelaşi ritm ca şi până acum, oricât ar încerca unele site-uri sau voci din spaţiul public să se facă auzite”, a mai scris Nazare.