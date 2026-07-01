AUR demarează procesul de suspendare al lui Nicuşor Dan şi procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate

Consiliul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis miercuri, în cadrul şedinţei extraordinare organizate la Alexandria (Teleorman), demararea procesului de suspendare al lui Nicuşor Dan şi începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Toţi cei 135 de membrii CNC AUR prezenţi la şedinţă au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan şi a dialogului cu celelalte forţe politice în acest sens. Printre motivele care stau la baza acestui demers se numără excluderea unei părţi importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar şi refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, aşa cum este constituţional.

Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privinţa alegerilor anticipate. În cadrul şedinţei CNC AUR s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenţi şi nu vor vota niciun guvern al coaliţiei propusă de Nicuşor Dan.