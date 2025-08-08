Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bloomberg: Negocieri SUA-Rusia pentru un acord care ar forţa Ucraina să cedeze teritorii Rusiei

I.S.
Internaţional / 8 august, 21:06

Bloomberg: Negocieri SUA-Rusia pentru un acord care ar forţa Ucraina să cedeze teritorii Rusiei

Întreaga lume aşteaptă cu interes deznodământul celei mai importante întâlniri diplomatice de la declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina: summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump. Potrivit surselor citate de Bloomberg, Washingtonul şi Moscova negociază un acord care ar putea pune capăt războiului, dar în condiţii ce ar favoriza Rusia şi i-ar consolida controlul asupra teritoriilor ocupate în Ucraina.

Conform informaţiilor obţinute de Bloomberg, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi pus în faţa unui ultimatum: să accepte pierderea unor regiuni sau să renunţe la sprijinul occidental. Acordul aflat în discuţie ar impune Kievului să cedeze regiunile estice Donbas - Lugansk şi Doneţk - precum şi Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Această soluţie ar oferi Kremlinului o victorie politică majoră, fără să fie obţinută militar.

În schimb, Rusia ar opri înaintarea în regiunile Herson şi Zaporojie şi ar păstra liniile actuale de front. Totuşi, nu este clar dacă Moscova este dispusă să renunţe la alte teritorii ocupate, inclusiv centrala nucleară de la Zaporojia - cea mai mare din Europa.

Negocierile sunt în desfăşurare, iar condiţiile finale ale unui eventual acord nu au fost stabilite. Oficialii americani şi ruşi lucrează la acest plan în paralel cu pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. Până acum, nici Casa Albă, nici Kremlinul, nici guvernul ucrainean nu au comentat oficial informaţiile.

Acordul ar îngheţa actualul conflict, deschizând calea pentru un armistiţiu şi discuţii tehnice privind un acord de pace durabil. SUA şi-au exprimat anterior dorinţa ca orice negociere să fie precedată de un armistiţiu necondiţionat.

Revenit la Casa Albă în ianuarie cu promisiunea de a încheia rapid războiul, Trump a fost tot mai frustrat de lipsa de cooperare din partea lui Putin. De la începutul anului, cei doi lideri au avut şase convorbiri telefonice, iar emisarul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit de cinci ori cu preşedintele rus.

Trump a cerut un armistiţiu imediat, ameninţând că, în caz contrar, va impune taxe vamale ţărilor care cumpără petrol rusesc, pentru a intensifica presiunea economică asupra Moscovei.

Vladimir Putin rămâne ferm în ceea ce priveşte obiectivele sale de război. El cere ca Ucraina să rămână un stat neutru, să renunţe la ambiţia de a adera la NATO şi să accepte pierderea teritoriilor anexate. În septembrie 2022, Kremlinul a declarat că cele patru regiuni ocupate (Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie) sunt „pentru totdeauna” parte a Rusiei.

Constituţia Ucrainei interzice cedarea de teritorii, iar Kievul a respins în mod repetat orice discuţie despre recunoaşterea anexării.

Încă nu este clar dacă întâlnirea propusă între Trump, Putin şi Zelenski va avea loc. Sursele spun că o întâlnire între Trump şi Putin este iminentă, dar participarea liderului ucrainean rămâne incertă. Putin a declarat recent că nu exclude o întrevedere cu Zelenski, dar consideră că nu sunt create condiţiile necesare.

Trump a declarat joi că este dispus să se întâlnească cu Putin chiar şi fără Zelenski:

„Nu-mi plac aşteptările lungi. Ei vor să se întâlnească cu mine şi voi face tot ce pot pentru a opri uciderile”.

Consilierul lui Putin pe probleme externe, Yuri Ushakov, a confirmat că detaliile finale ale summitului sunt în curs de stabilire şi că locaţia a fost deja aleasă, fără a o dezvălui.

Mulţi oficiali americani şi europeni rămân sceptici cu privire la intenţiile reale ale lui Putin. Ei consideră că liderul rus nu este interesat de o pace autentică, ci de îndeplinirea obiectivelor sale geostrategice - în special slăbirea influenţei occidentale şi menţinerea Ucrainei în sfera de influenţă a Moscovei.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 21:22)

    Ce sfera de influenta Ruseasca daca vorbim de partitionare? Ucraina va servi ca zona de tampon intre Nato si Rusia. Ucraina va ramane in sfera NATO.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 21:40)

      Cea mai credibila rezolvare este un accident absolut accidental de avion al preaparanoicului sau pur si simplu un atac de cord "natural" in somn desigur. Si toata lumea e multumita " el Dictatorul (Hitler/Stalin/Putin ) a fost singurul vinovat noi voiam liniste si pace". Si pot incepe iar afacerile, curge oilul gazul si dolarii, Riviera Paris si Milano...Putin este practic o piatra in pantofii scumpi de 1000 euro.

