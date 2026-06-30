BT Capital Partners a intermediat achiziţia Elian Solutions şi Elian Development Systems (România) de către Digmatix (Letonia)

BT Capital Partners (BTCP), împreună cu Oaklins Baltics, a fost consultantul M&A în cadrul unei tranzacţii transfrontaliere în sectorul tehnologiei din Europa Centrală şi de Est: Digmatix (Letonia), unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii Microsoft Business Applications din regiune, a achiziţionat compania Elian Solutions, precum şi filiala Elian Development Systems, cu sediul în România, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Prin această achiziţie, Digmatix îşi extinde operaţiunile în România şi îşi consolidează poziţia de lider regional în implementarea şi dezvoltarea de soluţii Microsoft Business Applications, conectând expertiza zonei Baltice cu cea din Europa Centrală şi de Est.

„Suntem bucuroşi să contribuim la reuşita acestei achiziţii, care confirmă interesul investitorilor pentru expertiza tehnologică din România. Prin colaborarea cu Digmatix şi Oaklins Baltics, conectăm două ecosisteme complementare şi să sprijinim extinderea unui lider regional într-o piaţă cu potenţial ridicat de inovare şi dezvoltare” - declară Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, este afiliată Oaklins, una dintre cele mai experimentate firme globale de consultanţă în achiziţii şi fuziuni. BTCP oferă servicii de brokeraj, asistenţă pentru listarea pe piaţă de capital, consultanţă M&A pentru companii şi investitori, structurarea de finanţări complexe, cercetare de piaţă şi consultanţă strategică. Activele BTCP depăşesc 37 de miliarde de lei (peste 7 miliarde de euro).