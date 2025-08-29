Dumitru Costin(BNS): Nu avem tratament fiscal unitar pentru munca dependentă

Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a atras atenţia după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, că România nu aplică un tratament fiscal unitar pentru munca dependentă, ceea ce creează discriminări între salariaţii cu contract individual de muncă şi cei cu alte tipuri de contracte, care beneficiază de fiscalitate la alegere. Potrivit lui Costin, aproximativ 1,5 milioane de persoane contribuie diferit, conform Codului fiscal.

BNS a solicitat o întâlnire dedicată exclusiv fiscalităţii pe piaţa muncii, la care vor participa premierul, ministrul Finanţelor şi ministrul Muncii, pentru a discuta un pachet de propuneri care să rezolve aceste probleme.

Liderul sindical a subliniat, de asemenea, lipsa de date privind românii care lucrează sezonier în UE şi impactul acestui aspect asupra viitoarelor pensii minime. Totodată, Costin a criticat parţiala funcţionare a unor autorităţi de reglementare - ASF, ANRE şi ANCOM - şi a cerut un control parlamentar mai strict.

În privinţa reformelor în administraţie, BNS propune menţinerea caracterului excepţional al funcţiilor publice part-time, introducerea unui plafon procentual pentru aceste posturi şi interzicerea orelor suplimentare. Sindicaliştii au mai solicitat transparenţă privind apartenenţa politică a celor care ocupă funcţii publice de conducere şi contracte pe perioadă determinată pentru posturile numite politic.

De asemenea, BNS a prezentat propuneri pentru proiectul privind guvernanţa corporatistă la companiile cu capital de stat, cerând indicatori sociali care să vizeze negocierea contractelor colective şi politica salarială, subliniind că nu este normal ca firmele profitabile să plătească 70% dintre angajaţi la salariul minim, indiferent de calificare şi responsabilităţi.

În cadrul reuniunii Consiliului Tripartit s-au discutat proiectele de lege privind reformele din sănătate, pensiile de serviciu, administraţia centrală şi locală, insolvenţele, autorităţile de reglementare şi guvernanţa corporatistă în companiile cu capital majoritar de stat, precum şi măsurile fiscale.