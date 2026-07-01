Electro-Alfa International şi SGB-SMIT Group inaugurează oficial fabrica SGB-ALFA

Electro-Alfa International (simbol bursier EAI), producător român de top de echipamente electrice şi furnizor de servicii EPC şi IT, alături de grupul german SGB-SMIT, unul dintre principalii producători de transformatoare de distribuţie şi de putere, au inaugurat oficial fabrica SGB-ALFA din Botoşani, în urma unei investiţii estimate de aproape 20 milioane de euro. Inaugurarea marchează finalizarea uneia dintre cele mai semnificative investiţii industriale realizate în Botoşani în ultimii ani şi reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea Electro-Alfa International. La 35 de ani de la înfiinţare, compania îşi consolidează în continuare poziţia pe piaţa europeană prin parteneriatul strategic cu SGB-SMIT Group, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Inaugurarea fabricii SGB-ALFA este o realizare recentă importantă a Electro-Alfa International, atât pe plan locat cât şi pe plan internaţional. De la o companie locală, am construit în 35 de ani, pas cu pas, o companie competitivă, iar astăzi parteneriatul cu SGB-SMIT Group confirmă maturitatea şi capacitatea noastră de dezvoltare. Împreună deschidem noi oportunităţi de creştere, accesăm pieţe externe şi contribuim la dezvoltarea unei industrii energetice moderne, cu rădăcini solide în România”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, Preşedinte şi Fondator Electro-Alfa International.

Prin această investiţie, Electro-Alfa International şi SGB-SMIT Group contribuie la consolidarea lanţului de aprovizionare al infrastructurii energetice din Europa, sporind în acelaşi timp competitivitatea sectorului industrial de producţie din România. Producţia la SGB-ALFA a început în iulie 2025, unitatea are în prezent aproximativ 100 de angajaţi şi a fabricat deja peste 1.300 de transformatoare pentru clienţi de pe pieţele europene. Până în 2027, se estimează că unitatea va crea peste 200 de locuri de muncă directe şi va susţine dezvoltarea unui ecosistem regional de furnizori şi parteneri de afaceri.

„Inaugurarea de astăzi a SGB ALFA la Botoşani reprezintă un moment de referinţă al investiţiei strategice prin care ne consolidăm prezenţa în Europa. Împreună cu Electro-Alfa International, combinăm expertiza noastră globală în domeniul transformatoarelor cu competenţele locale solide pentru a crea o platformă competitivă şi scalabilă, capabilă să răspundă nevoilor clienţilor noştri. Acest parteneriat ne permite să răspundem mai eficient cererii tot mai mari de infrastructură energetică fiabilă şi să contribuim la dezvoltarea şi modernizarea sistemelor energetice din întreaga Europă”, a declarat Holger Ketterer, Group CEO al SGB-SMIT Group.

„SGB-ALFA reuneşte experienţa industrială şi spiritul antreprenorial al Electro-Alfa International cu expertiza tehnologică şi prezenţa globală a SGB-SMIT Group. Este o investiţie care ne oferă capacitatea de a răspunde cererii în creştere pentru modernizarea infrastructurii energetice şi, în acelaşi timp, creează premisele extinderii pe noi pieţe şi ale dezvoltării unor produse competitive la nivel internaţional”, a declarat Ştefan Petrea, CEO al Electro-Alfa International.

Noua unitate produce transformatoare de distribuţie imersate în ulei, cu puteri cuprinse între 50 kVA şi 1.000 kVA, destinate operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi clienţilor industriali din România şi din pieţele europene. Investiţia include facilităţi moderne de producţie, laboratoare de testare şi infrastructură logistică, permiţând companiei să răspundă cererii în creştere pentru echipamente destinate proiectelor energetice din întreaga regiune. Parteneriatul îmbină expertiza de inginerie şi proiectare a SGB-SMIT Group cu capabilităţile de producţie ale Electro-Alfa International şi cu înţelegerea pieţei locale.

Acţiunile Electro-Alfa International sunt tranzacţionate pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul de tranzacţionare EAI, din 3 martie 2026. Compania a finalizat cu succes o ofertă publică iniţială în februarie 2026, atrăgând venituri nete de 544,3 milioane lei. În prezent, capitalizarea bursieră a companiei depăşeşte 2,2 miliarde de lei.