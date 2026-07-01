EY-Parthenon România a asistat Copenhagen Infrastructure Partners în proiectul eolian Peştera II

EY-Parthenon România a asistat Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), prin intermediul Growth Markets Fund II, în procesul de închidere financiară cu succes a proiectului eolian onshore Peştera II, situat în judeţul Constanţa, România. Cu o capacitate instalată totală de 392 MW, proiectul reprezintă una dintre cele mai mari investiţii în energie regenerabilă şi una dintre cele mai importante tranzacţii de finanţare de proiect din România şi din regiunea Europei Centrale şi de Est, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

EY-Parthenon România a furnizat servicii de consultanţă pentru CIP pe parcursul procesului de tranzacţie, incluzând due diligence financiar, modelare financiară, due diligence fiscal şi structurare fiscală. Tranzacţia a implicat o structură complexă de finanţare, cu surse multiple, susţinută de un sindicat de finanţatori internaţionali şi locali.

Proiectul Peştera II este aşteptat să contribuie semnificativ la creşterea capacităţii de energie regenerabilă a României şi la obiectivele de securitate energetică, consolidând totodată poziţia ţării ca piaţă atractivă pentru investiţii de infrastructură de amploare.

Serviciile EY-Parthenon au fost coordonate de Liliana Buşoiu şi Alina Cincă pentru componenta de due diligence financiar, Mihai Drăghici şi Larisa Bucur pentru consultanţă de business, Cristian Veţeanu, Robert Iancu şi Iulia Alexe pentru modelare financiară, cu sprijinul Cristinei Neagu (Gheorghe), Alexandrei Bacria şi al lui Florin Voicu, precum şi de Miruna Enache şi Amelia Toader pentru componenta de due diligence fiscal.