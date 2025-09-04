Friedrich Merz: Germania aşteaptă clarificarea garanţiilor pentru Ucraina înainte de implicarea militară

Germania este pregătită să îşi intensifice sprijinul pentru Ucraina prin finanţare, înarmare şi instruirea armatei, însă va decide asupra unei eventuale implicări militare directe în cadrul garanţiilor de securitate abia după ce vor fi clarificate detaliile acestor garanţii, inclusiv rolul Statelor Unite, a transmis cancelarul german Friedrich Merz, citat de agenţiile Reuters şi DPA.

Declaraţia a fost făcută în contextul unei noi reuniuni a liderilor „Coaliţiei Voinţei”, care susţine militar Ucraina, ce a inclus şi o discuţie prin videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump. La final, preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că 26 de ţări s-au angajat să participe la o forţă de reasigurare, cu prezenţă „la sol, pe mare sau în aer”, pentru a oferi Ucrainei garanţii de securitate în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia.

Totuşi, Moscova a reiterat că respinge orice desfăşurare de trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a precizat că un acord privind garanţiile de securitate ar trebui să implice statele membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU - SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa - plus eventual şi alte ţări, precum Germania sau Turcia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al cancelarului german, Germania va lua decizia privind implicarea sa militară abia când condiţiile cadru vor fi clarificate, inclusiv natura şi dimensiunea participării americane şi rezultatul negocierilor. Merz a reiterat că prioritatea o constituie susţinerea continuă a armatei ucrainene prin finanţare, înarmare şi instruire, iar Germania este pregătită să-şi extindă sprijinul pentru Ucraina.