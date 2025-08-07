Guvernul schimbă regulile fiscale pentru proprietăţi: Impozite mai mari pentru construcţii ilegale şi verificări cu drone

Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect de act normativ care prevede modificări substanţiale în modul de calcul al impozitelor pe proprietate, ca parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale destinat reducerii deficitului bugetar.

Potrivit proiectului, impozitele pe proprietate vor fi ajustate în funcţie de respectarea legislaţiei de urbanism. Pentru construcţiile realizate legal, impozitul va fi calculat pe baza documentelor oficiale, precum proiectele tehnice şi cererile de autorizaţie, pentru a elimina estimările subiective.

În cazul clădirilor construite fără autorizaţie - cu excepţia celor realizate înainte de 1 august 2001 - valoarea impozabilă va fi stabilită în funcţie de suprafaţa edificată. În plus, pentru aceste imobile, se va aplica o majorare de 100% a impozitului timp de 5 ani, începând cu anul următor constatării abaterii. Scopul este de a descuraja construcţiile ilegale şi de a stimula conformarea fiscală.

Impozitul va fi datorat şi pentru clădirile edificate cu autorizaţii expirate sau fără autorizaţie, dacă acestea sunt identificate de autorităţi până la 31 decembrie a anului anterior. Proiectul extinde obligaţia de declarare a clădirilor, incluzând şi imobilele construite parţial sau fără respectarea întregii proceduri legale.

Pentru clădirile parţial finalizate, proprietarii vor trebui să depună documente care să ateste stadiul lucrărilor, cum ar fi un proces-verbal de recepţie parţială. Cei care construiesc în regie proprie au obligaţia de a notifica autoritatea locală.

Nedeclararea clădirilor atrage după sine majorarea impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de 6 luni de întârziere în declarare.

Autorităţile vor putea utiliza tehnologii moderne, precum dronele şi imaginile satelitare, pentru a detecta clădirile nedeclarate sau construite ilegal. Aceste metode vor putea fi folosite ca dovezi în stabilirea sancţiunilor fiscale.

Totodată, va exista un schimb automat de informaţii între structurile de urbanism şi cele fiscale, pentru ca datele despre autorizaţiile de construire şi caracteristicile tehnice ale clădirilor să fie centralizate în vederea stabilirii corecte a impozitelor.

Pentru vehiculele achiziţionate, înmatriculate şi vândute în acelaşi an calendaristic, impozitul va fi datorat o singură dată, până la data înstrăinării. Proprietarii vor trebui să depună declaraţia de radiere în termen de 30 de zile de la scoaterea din circulaţie a vehiculului. De la 1 ianuarie a anului următor radierii, aceştia nu vor mai datora impozit, cu condiţia achitării tuturor obligaţiilor restante.