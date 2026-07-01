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Ilie Bolojan: E greu de presupus că o coaliţie refăcută mai poate funcţiona

L.B.
Politică / 1 iulie, 19:11

Ilie Bolojan: E greu de presupus că o coaliţie refăcută mai poate funcţiona

Mai avem şase legi importante de adoptat pentru PNRR, inclusiv Codul urbanismului, blocat din decembrie

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, în podcastul Friendly Fire cu Moise şi Vlad, că este greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliţia mai poate funcţiona, iar singurele soluţii sunt guvernele minoritare sau o formă de guvern de tip „armistiţiu”, cu durată clară, pentru a ieşi din blocajul legat de absorbţia fondurilor europene, conform declaraţiilor citate. Bolojan a răspuns astfel apelului lui Sorin Grindeanu, care a spus că va semna acordul politic dacă PNL va fi de acord să dea votul pentru un guvern PSD, potrivit sursei.

Premierul interimar a amintit că, în discuţiile anterioare, Grindeanu a afirmat că nu acceptă decât o susţinere din partea partidelor de dreapta pentru un premier PSD în persoana sa, ceea ce a blocat discuţiile, iar acum înţelege că este de acord cu guverne succesive, dar solicită primul sprijin pentru un guvern PSD, conform declaraţiei. Bolojan a subliniat că problema de bază este pierderea încrederii între partide, în principal în PSD, iar un acord poate cuprinde orice clauze, dar dacă cei care îl semnează nu îl respectă, acesta nu are valoare, potrivit sursei.

Bolojan a menţionat că, în condiţiile în care i se cere un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să se gândească serios la condiţiile care pot fi puse şi la garanţiile practice care pot asigura implementarea măsurilor de care România are nevoie, conform declaraţiei. El a adăugat că este nevoie de o formulă de înţelegere care să deblocheze lucrurile, dar aceasta nu poate fi stabilită în emisiuni televizate, ci prin analize în partide şi împreună cu preşedintele României, potrivit sursei.

În acelaşi podcast, premierul interimar a declarat că România mai are şase legi importante de adoptat pentru a primi fondurile din PNRR, cu sume cuprinse între 770 de milioane şi un miliard de euro, printre care Codul urbanismului, blocat în Comisia de Administraţie din Camera Deputaţilor din decembrie, şi Legea salarizării, conform declaraţiilor citate. Bolojan a subliniat că este important ca în a doua jumătate a lunii iulie să existe sesiuni extraordinare în ambele Camere pentru ca proiectele adoptate de o Cameră să fie depuse la cealaltă şi să treacă într-o procedură rapidă, potrivit sursei.

Premierul interimar a spus că, dacă există un acord politic, aceste legi pot fi adoptate, iar echipa guvernamentală lucrează la ultimele negocieri cu Comisia Europeană pe componenta de salarizare, urmând ca săptămâna viitoare să trimită liderilor politici şi preşedinţilor de comisii textele legilor pentru studiu, conform declaraţiei. Bolojan a avertizat că România riscă să piardă sume importante dacă nu se adoptă aceste legi, iar o soluţie ar fi un guvern de tip „armistiţiu”, potrivit sursei.

Opinia Cititorului ( 2 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 21:12)

    POATE functiona ca aveti mai multe in comun decat deosebiri.

    Directia pro vest , libertatile, democratia in masura in care mai inseamna ceva, astea-s comune. Restul ca cei de dreapta sunt pro bussiness si PSD e partid social, ambele trebuie sa faca , compromisuri. Afaceristii sa fie sprijiniti dar si angajatii ,persoanele vulnerabile , pensionarii protejati.

    Deficitele, risipa, spagutele si sinecurile sunt tot comune lol. Degeaba va ascundeti dupa deget. Trebuie din cand in cand curatenie interna la ambii ca la CCP. 

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 21:58)

    mai ales fara mine, solutia unică. Nu se poate altfel! Acesta este adevarul! Clar și Răspicat.

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