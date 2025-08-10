Israel Katz: IDF menţine trupele în taberele din nordul Cisiordaniei până la sfârşitul anului

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, declară că trupele Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) vor rămâne desfăşurate în taberele de refugiaţi din nordul Cisiordaniei cel puţin până la sfârşitul anului, relatează The Times of Jerusalem.

În ianuarie, armata a lansat o ofensivă împotriva teroriştilor din nordul Cisiordaniei, concentrându-se pe taberele de refugiaţi din zonele Jenin şi Tulkarem.

Katz spune că taberele Jenin, Tulkarem şi Nur Shams au fost focare de terorism, finanţate şi înarmate de Iran, pentru a acţiona ca un alt front împotriva Israelului.

În ultimele opt luni, Katz afirmă că IDF a desfăşurat o ofensivă „intensivă”, în cadrul căreia locuitorii taberelor au fost evacuaţi, luptători ucişi şi infrastructura folosită de grupările teroriste distrusă.

„IDF va rămâne în tabere în această fază, cel puţin până la sfârşitul anului, sub directivele mele,” a declarat Katz.

„Astăzi nu există terorism în tabere, iar alerta teroristă în Iudeea şi Samaria [Cisiordania] a scăzut cu 80%,” a adăugat el.