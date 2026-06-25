Obiectivele pentru jalonul PNRR din Componenta C7 Transformarea digitală au fost atinse

Obiectivele pentru un nou jalon au fost atinse cu succes în proiectul finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă „Crearea de noi competenţe de securitate cibernetică pentru societate şi economie - PNRR 184”, Componenta C7 Transformarea digitală, Investiţia I15, Măsura 184, conform unui comunicat de presă oficial postat de Directorul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

Un număr de 1.588 organizaţii din sectorul public şi privat s-au înscris ca beneficiari ai PNRR 184 iar 1.126 dintre aceştia au finalizat cu succes chestionarul online de autoevaluare a nivelului propriu de maturitate al securităţii cibernetice pe baza cadrului CyberFundamentals CyFun® obţinând acces gratuit la toolkit-ul guvernamental pus la dispoziţie de către DNSC prin platforma SecureRO.

Pe baza cifrelor disponibile în mod public prin portalul web proiecte.pnrr.gov.ro, proiectul PNRR 184 are al 4-lea cel mai mare număr de beneficiari înregistraţi, la nivel naţional.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) transmit mulţumiri tuturor organizaţiilor participante, partenerilor instituţionali, asociaţiilor profesionale şi experţilor individuali care au susţinut acest demers. Deschiderea şi implicarea acestora au contribuit decisiv la atingerea obiectivelor şi jaloanelor proiectului PNRR 184 şi la consolidarea cooperării în spaţiul cibernetic naţional civil, fapt menţionat şi ieri 24 iunie în conferinţa online ce a marcat intrarea proiectului în etapa finală de execuţie.

În doar câteva săptămâni, interesul manifestat de actorii din mediul instituţional şi de afaceri pentru acest demers a depăşit obiectivele iniţiale ale proiectului PNRR 184 şi confirmă că securitatea cibernetică devine o preocupare strategică majoră la nivelul tuturor categoriilor de beneficiari implicaţi în economia digitală.

Acest rezultat demonstrează capacitatea şi capabilitatea DNSC de a mobiliza, cu sprijinul MEDAT şi MIPE, într-un interval scurt de timp, un număr semnificativ de organizaţii din mediul public şi privat în jurul unui obiectiv comun: consolidarea securităţii spaţiului cibernetic naţional civil al României, ca responsabilitate comună în dezvoltarea unui spaţiu digital mai sigur pentru cetăţeni, organizaţii şi instituţii.

Organizaţiile înrolate în platforma SecureRO beneficiază de acces gratuit la toate funcţionalităţile acesteia, inclusiv la toolkit-ul guvernamental pus la dispoziţie de către DNSC, la module de autoevaluare, rapoarte personalizate, analiza punctelor de îmbunătăţire a securităţii cibernetice, precum şi la alte instrumente utile care sprijină conformitatea bunele practici în domeniu şi cu cerinţele Directivei NIS2 ce a fost transpusă în România prin OUG nr. 155/2024.

Acest demers face parte din efortul continuu la nivel naţional de a creşte gradul de conştientizare privind importanţa securităţii cibernetice şi a măsurilor pe care fiecare organizaţie trebuie să le adopte pentru a-şi proteja activitatea, datele şi infrastructura digitală. Evaluarea nivelului propriu de maturitate a securităţii cibernetice reprezintă un prim pas esenţial în consolidarea rezilienţei organizaţionale şi, implicit, a celei cibernetice la nivel de sector, sau naţional.

Înscrierea în proiectul „Crearea de noi competenţe de securitate cibernetică pentru societate şi economie” rămâne deschisă, iar organizaţiile interesate pot continua procesul de înregistrare.