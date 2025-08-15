Publicaţie pro-Orban acuză UE că favorizează România şi critică DNA pentru „acţiuni selective”

Publicaţia maghiară hungarytoday.hu, apropiată de administraţia premierului Viktor Orban, acuză Uniunea Europeană că tratează ţara noastră cu indulgenţă, spre deosebire de Ungaria, considerată „elevul neascultător” al blocului comunitar. Potrivit editorialului semnat de Ferenc Rieger, citat de sursa menţionată, ţara noastră ar fi protejată de Bruxelles pentru obedienţa politică, în timp ce Ungaria este sancţionată pentru că nu urmează linia impusă de liderii europeni.

Autorul susţine că Direcţia Naţională Anticorupţie, creată la presiunea UE, ar acţiona „foarte selectiv” sub pretextul combaterii corupţiei şi ar fi folosită ca armă împotriva adversarilor politici. În articol este invocat cazul primarului din Târgu Mureş, Zoltan Soos, suspendat patru luni în urma unei anchete DNA şi revenit în funcţie după expirarea măsurilor. UDMR a calificat cazul ca fiind motivat politic, iar publicaţia maghiară sugerează că autorităţile române ar urmări destabilizarea cooperării interetnice din oraş.

Editorialul compară situaţia ţării noastre şi a Ungariei în procesul de monitorizare anticorupţie, acuzând UE de dublu standard şi afirmând că nereguli precum deficitul bugetar ridicat, migraţia masivă sau discursul de ură împotriva minorităţilor ar fi trecute cu vederea în cazul României.