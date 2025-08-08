Raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului: Pierderi masive şi nereguli financiare la mai multe Direcţii Silvice

Şase Direcţii Silvice - Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea - au înregistrat pierderi financiare semnificative în fiecare an din perioada 2020-2024, potrivit unui raport publicat de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Obiectivele verificării au vizat mai mulţi indicatori: performanţa financiară, gestionarea resurselor umane, utilizarea fondurilor speciale pentru păduri şi modul de acordare a premiilor şi participării la profit pentru angajaţi.

La nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, profitul brut a înregistrat o scădere drastică în ultimii ani: de la 403 milioane lei în 2022, la 252 milioane lei în 2023, iar în 2024 a ajuns la doar 42 milioane lei - o scădere de peste 89% faţă de 2022.

Dintre direcţiile silvice analizate, DS Tulcea a înregistrat cele mai mari pierderi în perioada 2020-2024: aproape 80 milioane lei. Urmează DS Bistriţa-Năsăud (62,5 milioane lei), DS Constanţa (53,2 milioane lei), DS Dolj (42,2 milioane lei), DS Mehedinţi (40,9 milioane lei) şi DS Teleorman (26,7 milioane lei).

Alte patru direcţii - Caraş-Severin, Gorj, Maramureş şi Sălaj - au raportat pierderi financiare mari în cel puţin doi ani consecutivi, iar DS Arad a trecut de la profit în 2023 (7,4 milioane lei) la pierderi de 14,7 milioane lei în 2024.

Unele direcţii au înregistrat cheltuieli cu personalul care au depăşit constant cifra de afaceri. În cazul DS Constanţa, acest raport a fost de 289% în 2024. Situaţii similare s-au constatat şi la alte opt direcţii în cel puţin doi ani din perioada analizată.

Deşi productivitatea muncii a crescut în perioada 2020-2023 pentru 34 de direcţii, în 2024 s-a înregistrat o scădere semnificativă la 34 dintre acestea, din cauza reducerii cifrei de afaceri. Doar cinci direcţii - printre care Vrancea, Suceava şi Neamţ - au reuşit să-şi îmbunătăţească performanţele.

Raportul scoate la iveală şi nereguli legate de acordarea calificativelor şi bonusurilor. În anul 2021, şase direcţii care au înregistrat pierderi de peste 21 milioane lei au primit calificativul „Foarte Bine”, iar angajaţii au fost recompensaţi cu premii de peste 10 milioane lei. Alte 13 direcţii, de asemenea aflate pe pierdere, au primit calificativul „Bine” şi au acordat bonusuri de aproape 18 milioane lei.

Situaţia s-a repetat în 2022, când nouă direcţii cu pierderi de peste 46 milioane lei au acordat premii de peste 15 milioane lei angajaţilor, cu calificativul „Foarte Bine”.

În plus, suma totală de 2,7 milioane lei, reprezentând participarea salariaţilor la profit în anii 2020 şi 2021, a fost împărţită tuturor direcţiilor, inclusiv celor care raportaseră pierderi, contrar prevederilor legale. Potrivit raportului, aceste fonduri puteau fi folosite pentru acoperirea pierderilor contabile.

În urma neregulilor constatate, Corpul de Control a transmis raportul către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru posibile cercetări penale.