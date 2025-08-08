Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului: Pierderi masive şi nereguli financiare la mai multe Direcţii Silvice

I.S.
Politică / 8 august, 19:48

Raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului: Pierderi masive şi nereguli financiare la mai multe Direcţii Silvice

Şase Direcţii Silvice - Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea - au înregistrat pierderi financiare semnificative în fiecare an din perioada 2020-2024, potrivit unui raport publicat de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Obiectivele verificării au vizat mai mulţi indicatori: performanţa financiară, gestionarea resurselor umane, utilizarea fondurilor speciale pentru păduri şi modul de acordare a premiilor şi participării la profit pentru angajaţi.

La nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, profitul brut a înregistrat o scădere drastică în ultimii ani: de la 403 milioane lei în 2022, la 252 milioane lei în 2023, iar în 2024 a ajuns la doar 42 milioane lei - o scădere de peste 89% faţă de 2022.

Dintre direcţiile silvice analizate, DS Tulcea a înregistrat cele mai mari pierderi în perioada 2020-2024: aproape 80 milioane lei. Urmează DS Bistriţa-Năsăud (62,5 milioane lei), DS Constanţa (53,2 milioane lei), DS Dolj (42,2 milioane lei), DS Mehedinţi (40,9 milioane lei) şi DS Teleorman (26,7 milioane lei).

Alte patru direcţii - Caraş-Severin, Gorj, Maramureş şi Sălaj - au raportat pierderi financiare mari în cel puţin doi ani consecutivi, iar DS Arad a trecut de la profit în 2023 (7,4 milioane lei) la pierderi de 14,7 milioane lei în 2024.

Unele direcţii au înregistrat cheltuieli cu personalul care au depăşit constant cifra de afaceri. În cazul DS Constanţa, acest raport a fost de 289% în 2024. Situaţii similare s-au constatat şi la alte opt direcţii în cel puţin doi ani din perioada analizată.

Deşi productivitatea muncii a crescut în perioada 2020-2023 pentru 34 de direcţii, în 2024 s-a înregistrat o scădere semnificativă la 34 dintre acestea, din cauza reducerii cifrei de afaceri. Doar cinci direcţii - printre care Vrancea, Suceava şi Neamţ - au reuşit să-şi îmbunătăţească performanţele.

Raportul scoate la iveală şi nereguli legate de acordarea calificativelor şi bonusurilor. În anul 2021, şase direcţii care au înregistrat pierderi de peste 21 milioane lei au primit calificativul „Foarte Bine”, iar angajaţii au fost recompensaţi cu premii de peste 10 milioane lei. Alte 13 direcţii, de asemenea aflate pe pierdere, au primit calificativul „Bine” şi au acordat bonusuri de aproape 18 milioane lei.

Situaţia s-a repetat în 2022, când nouă direcţii cu pierderi de peste 46 milioane lei au acordat premii de peste 15 milioane lei angajaţilor, cu calificativul „Foarte Bine”.

În plus, suma totală de 2,7 milioane lei, reprezentând participarea salariaţilor la profit în anii 2020 şi 2021, a fost împărţită tuturor direcţiilor, inclusiv celor care raportaseră pierderi, contrar prevederilor legale. Potrivit raportului, aceste fonduri puteau fi folosite pentru acoperirea pierderilor contabile.

În urma neregulilor constatate, Corpul de Control a transmis raportul către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru posibile cercetări penale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb