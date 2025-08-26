Reuters: SUA şi Rusia au discutat acorduri energetice pentru a stimula pacea în Ucraina

Oficiali americani şi ruşi au purtat, în această lună, discuţii privind mai multe posibile acorduri energetice, menite să stimuleze Kremlinul să accepte pacea în Ucraina şi să determine Washingtonul să relaxeze sancţiunile, potrivit a cinci surse citate de Reuters.

Printre scenariile discutate s-au aflat: revenirea companiei Exxon Mobil în proiectul petrolier şi gazifer rus Sahalin-1, achiziţia de echipamente americane pentru proiectele de gaz natural lichefiat (GNL) ale Rusiei - inclusiv Arctic LNG 2, aflat sub sancţiuni - dar şi posibilitatea ca SUA să cumpere spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară de la Moscova.

Întâlnirile au avut loc la începutul lunii august, în timpul vizitei la Moscova a trimisului special american Steve Witkoff, care s-a întâlnit cu preşedintele Vladimir Putin şi cu Kirill Dmitriev, emisarul special rus pentru investiţii. Subiectele au fost discutate şi în cadrul Casei Albe, cu preşedintele Donald Trump.

„Casa Albă voia un acord economic de amploare după summitul din Alaska, pentru ca Trump să poată revendica o realizare”, a spus una dintre surse.

Rusia, izolată de investiţiile internaţionale după invazia din Ucraina din 2022, încearcă să-şi redeschidă accesul la capital şi tehnologie. În aceeaşi zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar putea permite companiilor străine, inclusiv Exxon Mobil, să reintre în proiectul Sahalin-1, cu condiţia susţinerii ridicării sancţiunilor. Exxon s-a retras în 2022, pierzând 4,6 miliarde de dolari, iar participaţia sa de 30% a fost confiscată de Kremlin.

Washingtonul a impus sancţiuni repetate şi asupra Arctic LNG 2, blocând inclusiv accesul la navele specializate pentru export. În ciuda restricţiilor, proiectul a reluat parţial producţia în aprilie, livrând deja câteva încărcături, dar cu dificultăţi logistice.

Administraţia Trump ar încerca să convingă Rusia să utilizeze tehnologie americană, în loc de cea chineză, pentru extinderea Arctic LNG 2 - parte a unei strategii de a diminua relaţiile dintre Moscova şi Beijing. Parteneriatul ruso-chinez, declarat „fără limite” în 2022, s-a consolidat în ultimul deceniu, Xi Jinping şi Vladimir Putin întâlnindu-se de peste 40 de ori.

Casa Albă a transmis pentru Reuters că Trump şi echipa sa de securitate naţională continuă să discute cu oficiali ruşi şi ucraineni pentru a opri războiul, dar nu consideră în interesul naţional să negocieze aceste aspecte în mod public.