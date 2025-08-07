Slujba de înmormântare a fostului preşedinte, oficiată la Biserica Cotroceni

Slujba de înmormântare a fostului preşedinte Ion Iliescu a fost săvârşită, joi, la Biserica Cotroceni, de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Timotei Prahoveanul, potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

Înaltul ierarh, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea tuturor ceremoniilor liturgice de la catafalcul fostului preşedinte, a fost însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi.

Alături de Preasfinţia Sa, au slujit pr. Valentin Fătu, consilier patriarhal în cadrul Biroului Protocol al Administraţiei Patriarhale, şi pr. Alexandru Bodoros, slujitor la Biserica Palatului Cotroceni.

Grupul psaltic "Tronos" al Catedralei Patriarhale a oferit răspunsurile liturgice.

La slujbă au fost prezenţi, printre alţii, fostul preşedinte al României Emil Constantinescu, premierul Ilie Bolojan, dar şi foştii premieri Marcel Ciolacu, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă.

După slujba religioasă, cortegiul funerar a plecat spre Poarta Marinescu. În faţa cortegiului s-a aflat soborul de preoţi care a oficiat slujba de înmormântare, iar în urma maşinii mortuare sicriul a fost însoţit, o parte din drum, de oficiali şi apropiaţi ai lui Ion Iliescu prezenţi la ceremonie.

Soţia fostului preşedinte, Nina Iliescu, nu a fost prezentă la catafalcul soţului său la funeraliile de la Cotroceni.

După slujba de înmormântare, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul", va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu.

