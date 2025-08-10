Titus Corlăţean: Am luat decizia de a candida la preşedinţia PSD

Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.
Titus Corlăţean a vorbit, duminică seară, la Antena 3, despre nevoia de revitalizare a PSD şi a precizat că a discutat de mai multe ori cu colegi de partid care-i împărtăţesc viziunea.
”Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecţi, pregătiţi, educaţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate”, a afirmat Corlăţean.
Acesta crede că PSD este ”ţinut undeva pe margine” în actuala coaliţie şi este în prezent ”undeva aproape de derizoriu".
”Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida la preşedinţia partidului”, a mai afirmat Corlăţean.
El consideră că PSD s-a îndepărtat de temele naţionale, esenţiale şi trebuie să se reîntoarcă la acestea şi şi-şi facă vocea auzită.
În 19 iulie Titus Corlăţean a declarat, întrebat de ce nu candidează la şefia PSD, că prioritară în partid nu este bătălia pe funcţii, ci de a genera o discuţie reală, el îndemnându-şi colegii să iasă şi să spună lucrurilor pe nume în interiorul PSD.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 20:56)
PSD cu Grindeanu are o maare problema. Grindeanu , mie imi place cum vorbeste , a fost prim ministru , a facut ok din cate mi s-a parut, la ministerul transportului a duduit ministerul, f eficient. Daaar lol, eu nu votez PSD. N-am votat niciodata decat PD, USR, PNL acum ca e Bolojan. Deci, el vorbeste pt votantii altor partide.
Votantul PSD vrea sa auda ca la firea, asistenta sociala, ajutoare sociale, pensii, alocatii copii, biciclete gratuite, cupoane de lemne samd. Votantul PSD este neinteresat de ce vorbeste Grindeanu: investitii, autostrazi, PNRR, dezvoltare.
Votantul PSD nu circula pe autostrada poate never. Sunt oameni de la tara, pensionari, bugetari , asistati sociali ce voteaza PSD. In mare. Dar oricum ei vor sa auda de pretul la mancare, pretul la gaze, aprozare de stat, crese, cat creste pensia, daca se da ceva de Paste sau etc.
Cam de asta cred ca scade PSD ul in sondaje.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 21:24)
hahaha, un neica nimeni parlamentar si senator de db, din medgidia, de ani de zile care nu este din db, fiind impus de la bucuresti, care n-a facut nimic nici pentru psd, nici pentru db, sustinut de niste interlopi de db aka stan si stefan, unul primar de targ altul sef de judet, decat sa dea din gura timp de 15 ani, un fel de rovana de db, incearca sa dea lovitura in psd ca sef de partid.
succes.
asa vom fi si noi siguri ca psd se duce dracului!