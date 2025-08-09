Trump cere demisia CEO-ului Intel pe fondul acuzaţiilor de legături cu China

Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, invocând legături ”conflictuale” cu firme chineze, transmite Reuters.

Doi investitori şi un fost angajat de rang înalt au declarat pentru Reuters că solicitarea lui Trump riscă să distragă atenţia lui Tan de la măsurile urgente de restructurare a gigantului american al semiconductorilor.

Potrivit unei anchete Reuters din aprilie, Tan a investit de-a lungul anilor în sute de companii chineze, unele având conexiuni cu armata chineză. Acum, Tan ar putea fi nevoit să îşi concentreze eforturile pe convingerea fostului preşedinte că este omul potrivit pentru a conduce transformarea Intel, în loc să se concentreze pe planurile de reducere a costurilor.

”Este o distragere clară de la priorităţile companiei. Dacă Trump va cere Intel să investească mai mult, compania s-ar putea să nu aibă resursele necesare, comparativ cu Apple sau Nvidia.”, a comentat Ryuta Makino, analist la Gabelli Funds, unul dintre acţionarii Intel.

Intel fusese un mare beneficiar al legii americane CHIPS din 2022, sub conducerea fostului CEO Pat Gelsinger, care plănuise construirea de fabrici avansate în SUA. Însă Tan a redus drastic aceste ambiţii, anunţând recent că va încetini construcţiile din Ohio şi va investi în noi fabrici doar dacă cererea o justifică - o decizie care ar putea tensiona şi mai mult relaţia cu Trump.

”Declaraţia Intel este vagă. Fie îşi susţin liderul, ceea ce va fi un drum dificil, fie trebuie să ia o decizie clară. Nu-şi permit luni întregi de incertitudine.”, a spus David Wagner de la Aptus Capital Advisors.

Tan a reacţionat joi seară printr-o declaraţie: ”Statele Unite sunt casa mea de peste 40 de ani. Iubesc această ţară şi sunt profund recunoscător pentru oportunităţile oferite. Iubesc şi această companie. Consiliul de administraţie sprijină pe deplin eforturile noastre de transformare.”

Fost CEO al companiei Cadence Design Systems, Tan a fost la conducerea acesteia între 2008 şi 2021, perioadă în care firma a vândut produse către o universitate chineză afiliată armatei, implicată în simulări nucleare - acuzaţii care au dus la o amendă de peste 140 milioane de dolari luna trecută.

Senatorul republican Tom Cotton a trimis o scrisoare consiliului Intel, cerând explicaţii privind trecutul lui Tan şi legăturile cu entităţi chineze. Totuşi, Reuters nu a găsit dovezi că Tan deţine acţiuni în firme aflate pe lista neagră a Trezoreriei SUA.

”A fost multă dezinformare despre rolurile mele din trecut. Am acţionat mereu în conformitate cu cele mai înalte standarde legale şi etice. Reputaţia mea se bazează pe încredere”, a spus Tan.

Fostul director executiv citat sub protecţia anonimatului a explicat că strategia lui Tan se concentrează pe eliminarea componentelor neproductive din companie.

”Dacă pleacă acum, tot procesul de redresare va fi întârziat exact când e nevoie de acţiuni rapide.”