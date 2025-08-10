Zeci de mii de israelieni protestează în Tel Aviv împotriva planului de ocupare a oraşului Gaza

Mii de manifestanţi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza, la o zi după ce Israelul şi-a anunţat planul de a cuceri oraşul Gaza, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian.

După 22 de luni de război, premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu presiuni foarte puternice în Israel şi în străinătate pentru a pune capăt ofensivei sale în Fâşia Gaza, unde peste 2 milioane de palestinieni sunt ameninţaţi cu „foametea generalizată”, potrivit ONU.

Potrivit planului aprobat de cabinetul de securitate israelian, armata „se pregăteşte să preia controlul asupra oraşului Gaza”, o zonă urbană în mare parte distrusă din nordul teritoriului, „distribuind în acelaşi timp ajutor umanitar populaţiei civile din afara zonelor de luptă”.

Sâmbătă, la Tel Aviv, jurnaliştii AFP prezenţi la faţa locului au estimat numărul manifestanţilor la zeci de mii, iar forumul familiilor ostaticilor la 100.000. Autorităţile nu au furnizat o estimare oficială.

Manifestanţii au afişat pancarte şi fotografii ale ostaticilor încă deţinuţi în teritoriul palestinian, cerând guvernului să obţină eliberarea lor.

„Dacă invadaţi anumite părţi din Gaza şi ostaticii sunt ucişi, vă vom urmări în pieţele publice, în timpul campaniilor electorale şi în orice moment şi în orice loc”, a declarat pentru AFP Shahar Mor Zahiro, rudă a unui ostatic ucis, într-un „mesaj direct către prim-ministru”.

Hamas, care deţine în continuare 49 de ostatici, dintre care 27 sunt presupuşi morţi, a declarat vineri că decizia Israelului de a ocupa oraşul Gaza a însemnat „sacrificiul” ostaticilor răpiţi în timpul atacului fără precedent al mişcării islamiste palestiniene asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

Familiile ostaticilor şi militanţii israelieni pentru pace cu palestinienii cer o încetare a focului cu Hamas pentru a obţine eliberarea celor rămaşi captivi.

Dar, în cadrul guvernului lui Benjamin Netanyahu, aripa dură a dreptei israeliene şi susţinătorii săi doresc să continue ocuparea şi anexarea mai multor teritorii palestiniene, ignorând criticile internaţionale.

În plus faţă de dezarmarea Hamas şi returnarea „tuturor ostaticilor, vii şi morţi”, planul vizează demilitarizarea Fâşiei Gaza şi plasarea acesteia sub control israelian înainte de înfiinţarea „unei administraţii civile” care nu va fi „nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană”, a declarat vineri biroul lui Netanyahu.

„Nu vom ocupa Gaza, vom elibera Gaza de Hamas”, care conduce teritoriul din 2007, a declarat Netanyahu pe X. În urma anunţării acestui plan, Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, la ora 10:00 (14:00 GMT), o reuniune de urgenţă privind Gaza, potrivit mai multor surse diplomatice.

Pentru Germania, unul dintre cei mai fideli aliaţi ai Israelului, Uniunea Europeană, Franţa, China, Rusia şi numeroase ţări musulmane, anunţul acestui plan a provocat dezaprobarea internaţională.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a denunţat sâmbătă „o nouă crimă care se adaugă seriei de crime israeliene comise în Cisiordania, inclusiv la Ierusalim”, subliniind „necesitatea urgentă de a lua măsuri pentru a-i pune capăt imediat”.

În prezent, armata israeliană ocupă sau operează pe teren în aproape 75% din Fâşia Gaza, în principal din poziţiile sale permanente din teritoriu de-a lungul frontierei. Israelul a ocupat Gaza în 1967 şi a înfiinţat o serie de 21 de colonii, care au fost dezmembrate când s-a retras unilateral în 2005.

Sâmbătă, Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, a raportat că 37 de persoane au fost ucise de atacurile israeliene, inclusiv civili care aşteptau să fie distribuite ajutoare alimentare.

Potrivit dlui Bassal, douăsprezece persoane au fost ucise şi aproape 200 au fost rănite atunci când forţele israeliene au deschis focul asupra lor în timp ce se adunau în apropierea unui punct de trecere din nordul Fâşiei Gaza, folosit pentru livrarea ajutoarelor.

Operaţiunea israeliană din Gaza a făcut deja 61.369 de victime, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din Hamas, considerate fiabile de ONU. De partea israeliană, atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023 s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale.