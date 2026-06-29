Abrudean: ”Am declarat din start că suntem dispuşi să votăm un guvern PSD, cu respectarea unor condiţii”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL nu s-a răzgândit şi nu s-a pus problema unei răzgândiri, ci au declarat din start că sunt dispuşi să voteze un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiţii, care se pare că nu sunt respectat, informează news.ro.

”PNL a fost atacat în ultima perioadă din toate părţile. N-aş vrea să revin la aceste aspecte în vina de Partidul Naţional Liberal ca a produs acest blocaj. Nu cred că face bine niciun fel de atac asupra nici unui partid. Din nicio parte. Aici nu cred că e nevoie să fim atacaţi. Nu ne-am răzgândit. Nu s-a pus problema unei răzgândiri. Am declarat din start că votăm sau suntem dispuşi să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiţii, care se pare că nu sunt respectate. Deci nu e nicio răzgândire. În afară de acest lucru, PSD a încercat în repetate rânduri să destabilizeze PNL. Asta este realitatea, nu este nimic nou”, a declarat Mircea Abrudean.

El a menţionat că, atunci, e complicat să dai un check in cuiva cu care n-ai avut o relaţie foarte onestă şi nu se poate baza pe încredere.

El a precizat că În acelaşi timp, vorbind despre soluţiile pentru România, acel acord prevede nişte lucruri foarte clare, care înseamnă PNRR, OCDE, SAFE, reforme, deficit, încadrarea în 8,1 cheltuieli de personal, arătând că sunt lucruri de bun simţ, fără de care România intră în junk.

Întrebat dacă PNL e de acord ca PSD să conducă primul în guvern minoritar, cu Grindeanu premier, Abrudean a spus: ”Trebuie analizat şi văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat şi respectat şi cred că pot fi discutate lucrurile acestea. Adică nu este despre cine să fie primul, că altfel nu mai ajungem niciodată”.

Întrebat ce garanţii trebuie să primească PNL de la PSD, Abrudean a răspuns: ”E complicat să existe astfel de garanţii în acest moment după tot acest istoric tumultos pe care l-am avut în ultima perioadă cu tot felul de nerespectări de acorduri existente. Cred că cea mai importantă garanţie o poate da preşedintele Nicuşor Dan. E cel mai important garant, în acest moment”.