Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Abrudean: ”Am declarat din start că suntem dispuşi să votăm un guvern PSD, cu respectarea unor condiţii”

S.B.
Politică / 29 iunie, 17:02

Abrudean: ”Am declarat din start că suntem dispuşi să votăm un guvern PSD, cu respectarea unor condiţii”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL nu s-a răzgândit şi nu s-a pus problema unei răzgândiri, ci au declarat din start că sunt dispuşi să voteze un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiţii, care se pare că nu sunt respectat, informează news.ro.

”PNL a fost atacat în ultima perioadă din toate părţile. N-aş vrea să revin la aceste aspecte în vina de Partidul Naţional Liberal ca a produs acest blocaj. Nu cred că face bine niciun fel de atac asupra nici unui partid. Din nicio parte. Aici nu cred că e nevoie să fim atacaţi. Nu ne-am răzgândit. Nu s-a pus problema unei răzgândiri. Am declarat din start că votăm sau suntem dispuşi să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiţii, care se pare că nu sunt respectate. Deci nu e nicio răzgândire. În afară de acest lucru, PSD a încercat în repetate rânduri să destabilizeze PNL. Asta este realitatea, nu este nimic nou”, a declarat Mircea Abrudean.

El a menţionat că, atunci, e complicat să dai un check in cuiva cu care n-ai avut o relaţie foarte onestă şi nu se poate baza pe încredere.

El a precizat că În acelaşi timp, vorbind despre soluţiile pentru România, acel acord prevede nişte lucruri foarte clare, care înseamnă PNRR, OCDE, SAFE, reforme, deficit, încadrarea în 8,1 cheltuieli de personal, arătând că sunt lucruri de bun simţ, fără de care România intră în junk.

Întrebat dacă PNL e de acord ca PSD să conducă primul în guvern minoritar, cu Grindeanu premier, Abrudean a spus: ”Trebuie analizat şi văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat şi respectat şi cred că pot fi discutate lucrurile acestea. Adică nu este despre cine să fie primul, că altfel nu mai ajungem niciodată”.

Întrebat ce garanţii trebuie să primească PNL de la PSD, Abrudean a răspuns: ”E complicat să existe astfel de garanţii în acest moment după tot acest istoric tumultos pe care l-am avut în ultima perioadă cu tot felul de nerespectări de acorduri existente. Cred că cea mai importantă garanţie o poate da preşedintele Nicuşor Dan. E cel mai important garant, în acest moment”.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  sobolanii au respectat ceva
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:19)

    pana acum ? cum sa votati o banda de hoti si ticalosi, specimenul asta este autorul OUG13 . dar ce si pe cine deranjaza ca nu se mai pot da OUG trenulet 100 de legi? parlamentarii sa voteze legile urgente si atunci sa vedem fiecare necalificat din senat sau camera deputatilor cum voteaza si de la cine primeste ordine.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:27)

    Ce garanție să dea un intrigant ? Va face eventual hi,hi,hi.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb