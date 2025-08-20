Abrudean: ”Asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri va avea loc probabil săptămâna viitoare”

Asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi de măsuri va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare, fiind vorba despre un "pachet extrem de aşteptat de români", a declarat miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, potrivit Agerpres.

"Aştept şi eu calendarul pe care îl va stabili coaliţia - înţeleg că săptămâna viitoare ar fi să se întâmple asta. Este un pachet extrem de aşteptat de români, care priveşte în mare parte eliminarea privilegiilor şi intervenţii asupra cheltuielilor statului, deci reforma cheltuielilor statului despre care prim-ministrul Bolojan a vorbit încă de la preluarea mandatului. Vorbim şi de pensiile magistraţilor, pentru că e un subiect important. (...) Vorbim de intervenţii asupra cheltuielilor în administraţia locală, reducerea cu 20% a cheltuielilor de salarizare şi a aproape 5.000 de posturi de personal, inclusiv pe sistemul de impozitare a proprietăţilor, care este destul de vechi în România. De asemenea, pe guvernanţa corporativă a companiilor de stat, vorbim de eliminarea unor indemnizaţii nesimţite şi aducerea la nivelul comparativ cu performanţa a respectivelor companii şi la un nivel de bun simţ - vorbim de echitate socială în mare parte. Sunt convins că vom avea susţinerea întregii coaliţii pentru asumarea în Parlament", a declarat Abrudean, la Senat.

Referitor la faptul că social-democraţii au anumite obiecţii, mai ales la partea de fiscalitate şi la reforma administraţiei locale, el a arătat că "mai sunt discuţii pentru a regla anumite neclarităţi sau a se pune de acord asupra ultimelor detalii cu privire la acest pachet".

"Cred că vom avea un acord final, pentru că vorbim de asumarea răspunderii în Parlament, chestiune care priveşte întreaga coaliţie. (...) Nu cred că nu există dialog între liderii coaliţiei. Că nu există şedinţele formale ale întregii coaliţii, înţeleg că au mai existat anumite discuţii, declaraţii politice, unele mai tensionate, altele mai belicoase, pe care le iau aşa cum sunt, e oarecum normal. Dar eu cred că există dialog între liderii coaliţiei, motiv pentru care vom avea o formulă asumată de întreaga coaliţie", a punctat preşedintele Senatului.