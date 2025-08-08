Abrudean: "Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea de retragere iniţială de 25% este 'mai generoasă' decât în multe sisteme similare din UE.

'În spaţiul public au apărut reacţii critice cu privire la proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II. Este firesc să existe întrebări când vorbim despre banii oamenilor. Tocmai de aceea este esenţial să punem lucrurile în context şi să vorbim deschis:

- Nu se naţionalizează nimic. E important să ştim că banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului contribuabilului, moştenitorii primesc soldul rămas;

- Opţiunea de retragere iniţială de 25% este mai generoasă decât în multe sisteme similare din UE;

- România se aliniază practicilor din majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană şi din OCDE - clubul statelor dezvoltate din care ne dorim să facem parte', a scris Abrudean, vineri, pe Facebook.

El a punctat că 'aderarea României la OCDE nu înseamnă doar un statut simbolic, ci înseamnă reforme reale, standarde înalte, încredere şi investiţii străine în ţara noastră. Ţările din OCDE sunt cele care asigură cetăţenilor servicii publice eficiente, protecţie socială sustenabilă şi instituţii moderne'.

'Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE. Cunosc standardele şi exigenţele acestui for internaţional, iar legislaţia privind pensiile private este un pas clar în această direcţie', a adăugat Abrudean.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului, a declarat preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul şedinţei de guvern.

Totodată, Ileana Horvath, director în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, a precizat că participanţii la fondul privat de pensii sunt sfătuiţi să aleagă o soluţie în interesul lor.

'Valoarea medie a unui cont individual Pilonul II este 19.909 lei. Valoarea medie a unui cont individual pe pilonul 3 este 6.675. În aceste condiţii, câţi din participanţii existenţi la momentul acesta ar putea să beneficieze de o plată adevărată de pensie, de tranşe lunare? Majoritatea, o proporţie covârşitoare, se înscriu în acel 15.370, care este prevăzut ca un prag minim, prin care îşi pot solicita pensia într-o tranşă unică. (...) Trebuie să ţinem cont că pensiile sunt subiecte ale impozitării şi taxării cu contribuţia pentru asigurări de sănătate. Este deductibil doar un plafon de 3.000 lei. În condiţiile în care se va utiliza opţiunea pentru tranşă unică, banii subiect al acestei tranşe unice vor fi diminuaţi cu taxele şi impozitele aferente. Prin urmare, din punct de vedere al protecţiei sociale a participantului, considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie şi care nu mai au alte venituri.