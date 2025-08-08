Abrudean: "Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea de retragere iniţială de 25% este 'mai generoasă' decât în multe sisteme similare din UE.
'În spaţiul public au apărut reacţii critice cu privire la proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II. Este firesc să existe întrebări când vorbim despre banii oamenilor. Tocmai de aceea este esenţial să punem lucrurile în context şi să vorbim deschis:
- Nu se naţionalizează nimic. E important să ştim că banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului contribuabilului, moştenitorii primesc soldul rămas;
- Opţiunea de retragere iniţială de 25% este mai generoasă decât în multe sisteme similare din UE;
- România se aliniază practicilor din majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană şi din OCDE - clubul statelor dezvoltate din care ne dorim să facem parte', a scris Abrudean, vineri, pe Facebook.
El a punctat că 'aderarea României la OCDE nu înseamnă doar un statut simbolic, ci înseamnă reforme reale, standarde înalte, încredere şi investiţii străine în ţara noastră. Ţările din OCDE sunt cele care asigură cetăţenilor servicii publice eficiente, protecţie socială sustenabilă şi instituţii moderne'.
'Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE. Cunosc standardele şi exigenţele acestui for internaţional, iar legislaţia privind pensiile private este un pas clar în această direcţie', a adăugat Abrudean.
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului, a declarat preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul şedinţei de guvern.
Totodată, Ileana Horvath, director în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, a precizat că participanţii la fondul privat de pensii sunt sfătuiţi să aleagă o soluţie în interesul lor.
'Valoarea medie a unui cont individual Pilonul II este 19.909 lei. Valoarea medie a unui cont individual pe pilonul 3 este 6.675. În aceste condiţii, câţi din participanţii existenţi la momentul acesta ar putea să beneficieze de o plată adevărată de pensie, de tranşe lunare? Majoritatea, o proporţie covârşitoare, se înscriu în acel 15.370, care este prevăzut ca un prag minim, prin care îşi pot solicita pensia într-o tranşă unică. (...) Trebuie să ţinem cont că pensiile sunt subiecte ale impozitării şi taxării cu contribuţia pentru asigurări de sănătate. Este deductibil doar un plafon de 3.000 lei. În condiţiile în care se va utiliza opţiunea pentru tranşă unică, banii subiect al acestei tranşe unice vor fi diminuaţi cu taxele şi impozitele aferente. Prin urmare, din punct de vedere al protecţiei sociale a participantului, considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie şi care nu mai au alte venituri.
Opinia Cititorului ( 13 )
1. E minciuna
(mesaj trimis de Anonim în data de 08.08.2025, 16:13)
E minciuna. Proprietate inseamna sa dispui oricand de banii tai, nu cum vrea statu si corporatiile.
Guvernu actual = niste tepari care fac jocu corporatiilor
2. Comentariu eliminat conform regulamentului
(mesaj trimis de Redacţia în data de 08.08.2025, 16:17)
...
2.1. Ardelean infect (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de Anonim în data de 08.08.2025, 16:35)
Ardelean infect PNL, gen Emil Boc, fix cand credeam ca am depasit epoca Basescu
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:40)
sa-l ia si pe grindeanu de la psd, ca si ala e ardelean si prost.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:46)
Nu-i o problema. Oricum se va nationaliza complet Pilonul II pentru stergerea unei parti din datoria publica.
Acesti politruci sint extrem de jegosi.
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:56)
tin bine minte dragnea vorbea denationalizare pilon 2
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:47)
Idiotul asta nu stie ce inseamna proprietate.
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:48)
De ce este comparatia cu alte sisteme similare din UE? Rahatul este rahat, chiar daca este european. Mars ma jigodiilor!
5.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
(mesaj trimis de wes în data de 08.08.2025, 16:58)
asta a bagat pentru 'pro-ioropeni' iubitori de banane si blugi
5.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:58)
problema reala e ca vine un varf de pensionari, si ar trebui mult cash, cash care nu mai poate fi invstit in bonduri
5.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 5.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 17:01)
Să aducă Ciolacu și Ciucă de acasă.
6. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:58)
Oamenii trebuie să aibă dreptul să hotărască privitor la banii LOR, mai ales că nu au știut de la început că vor fi aceste condiții. Acum au aflat Abrudean și alți silitori că în 2030 vor ieși multe persoane la pensie ? S-a trezit și acest neica-nimeni cu vorbe sforăitoare, gen majoritatea țărilor UE (care sunt țările și care au fost condițiile de la început ?), OCDE, sistem mai generos decât la alții... Mă mir că nu a invocat și NATO și pe Trump.
6.1. Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 6)
(mesaj trimis de Redacţia în data de 08.08.2025, 17:33)
...