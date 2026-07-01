Abrudean îi răspunde lui Grindeanu: preşedintele Senatului nu votează în locul plenului şi nu poate decide soarta unui proiect de lege

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului şi lider PNL, a publicat miercuri un mesaj pe Facebook în care solicită o clarificare după declaraţiile lui Sorin Grindeanu, conform postării citate.

Abrudean a subliniat că în Parlament proiectele de lege sunt adoptate prin votul senatorilor şi deputaţilor, indiferent de culoarea politică a celui care conduce una dintre Camere, şi că preşedintele Senatului nu votează în locul plenului şi nu poate decide singur soarta unui proiect de lege, potrivit aceluiaşi mesaj. El a precizat că parlamentarii PNL sunt pregătiţi pentru o sesiune extraordinară, conform postării citate.

Abrudean a conchis că în această perioadă este mai important să fie prezentate corect faptele şi să se facă ce trebuie pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, decât să se speculeze politic, potrivit aceleiaşi surse.