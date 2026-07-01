Abrudean: Parlamentarii liberali sunt pregătiţi pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar

Parlamentarii liberali solicită partidelor şi grupurilor parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru rezolvarea proiectelor restante legate de PNRR, a declarat, miercuri, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreşedinte PNL, pe pagina sa de Facebook.

„Parlamentarii liberali sunt pregătiţi pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar. Există în continuare restanţe importante legate de PNRR, proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să nu fie penalizată. Solicităm celorlalte partide şi grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare, la o dată agreată împreună, pentru a rezolva aceste restanţe”, a transmis Abrudean pe Facebook.