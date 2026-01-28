Abrudean: România, Republica Moldova şi Ucraina vor să înfiinţeze o Cameră de Comerţ Trilaterală

România, Republica Moldova şi Ucraina intenţionează să înfiinţeze o Cameră de Comerţ Trilaterală, menită să creeze o platformă instituţională comună pentru dezvoltarea de parteneriate economice şi proiecte transfrontaliere, a anunţat miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, într-o postare pe Facebook.

„România, Republica Moldova şi Ucraina vor să înfiinţeze o Cameră de Comerţ Trilaterală. Vom avea astfel o platformă instituţională comună prin care companiile din cele trei state, dar şi alte state membre ale Uniunii Europene vor putea constitui parteneriate public-private şi consorţii pentru proiecte transfrontaliere şi care vor viza reconstrucţia infrastructurii, economiei şi comunităţilor ucrainene afectate de război”, a transmis Mircea Abrudean, potrivit sursei citate.

Preşedintele Senatului a subliniat că România are potenţialul de a deveni un punct-cheie în procesul de reconstrucţie a Ucrainei, după încheierea conflictului, afirmând, conform aceleiaşi surse, că „România poate şi trebuie să fie un hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei, odată cu încheierea războiului, un moment atât de aşteptat de noi toţi”.

În contextul securităţii regionale, Mircea Abrudean a evidenţiat importanţa consolidării parteneriatelor economice şi strategice, precizând că „când vorbim despre graniţe puternice este foarte important să ne protejăm teritoriul şi suveranitatea, dar şi să avem parteneriate economice puternice”, potrivit mesajului publicat pe Facebook.

Totodată, şeful Senatului a arătat că, pe Flancul Estic al NATO, România, Republica Moldova şi Ucraina reprezintă piloni esenţiali, iar investiţiile în infrastructură, apărare şi parteneriate strategice, în special cu Statele Unite, sunt considerate fundamentale, conform aceleiaşi surse.

Iniţiativa de creare a Camerei de Comerţ Comune Trilaterale, lansată de Institutul de Dezvoltare şi Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova, beneficiază deja de sprijinul a peste 250 de instituţii şi organizaţii din cele trei state şi a fost inclusă în documentul strategic al Alianţei Eurodeputaţilor din Europa de Est pentru Reconstrucţia Ucrainei, a mai precizat Mircea Abrudean.