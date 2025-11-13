ABSL: Ţara noastră îşi consolidează poziţia competitivă în sectorul global al serviciilor de afaceri

Asociaţia Business Service Leaders (ABSL) organizează cea de-a 13-a ediţie a Conferinţei Anuale, un eveniment care reuneşte peste 500 de lideri din industria serviciilor pentru afaceri, conform comunicatului emis redacţiei, din care vă relatăm. Tema din acest an, ”Human Core, Digital Edge”, subliniază importanţa capitalului uman din ţara noastră şi modul în care acesta a contribuit major la succesul dezvoltării acestei industrii şi poziţionarea ei în topul celor mai atractive pieţe de servicii de afaceri la nivel global. Expertiza umană este potenţată de tehnologiile digitale, generând servicii tot mai inteligente, rapide şi adaptate realităţilor economice actuale.

Potrivit Raportului Industriei pentru 2025, elaborat de ABSL în parteneriat cu PwC România, ţara noastră îşi consolidează poziţia competitivă în sectorul global al serviciilor de afaceri, datorită celor peste 280.000 de profesionişti activi în domeniu şi numărului considerabil de potenţiali angajaţi.

Forţa de muncă specializată rămâne principalul motor al unei industrii în care top 5 servicii furnizate la nivel global sunt: finanţe şi contabilitate (69% din companiile participante), servicii de IT (69%), HR (61%), suport clienţi (57%) şi achiziţii (53%). AI a accelerat transformarea sectorului din România, care a evoluat de la furnizarea de servicii simple la dezvoltarea unor soluţii cu valoare adăugată ridicată - precum ingineria proceselor, managementul riscului şi prevenirea fraudei.

România a evoluat de la centre de servicii orientate pe arbitrarea costurilor la zone regionale de excelenţă axate pe crearea de valoare şi expertiză de nişă. Cu inteligenţa artificială integrată, companiile dezvoltă capital uman specializat pentru activităţi complexe precum process engineering, gestionarea operaţiunilor cu risc ridicat şi prevenirea fraudei. Tot mai multe organizaţii globale aleg ţara noastră ca referinţă pentru centre regionale de excelenţă.

„Deşi numeroşi investitori se orientează spre Asia, în special către India sau Filipine, pe fondul contextului geopolitic global România continuă să fie una dintre destinaţiile preferate, datorită productivităţii ridicate, competenţelor tehnice combinate cu cele lingvistice, certificărilor profesionale precum şi a apartenentei la structurile Euro-Atlantice, subliniază Cătălin Iorgulescu, vicepreşedinte ABSL.

Ţara noastră îşi menţine un avantaj relativ competitiv de cost în regiune, chiar dacă salariile din industria serviciilor pentru afaceri au înregistrat o creştere medie de 5,8% în 2025, fiind prognozată o nouă majorare similară în 2026.

„Sectorul a atins un nivel de maturitate, mobilitatea angajaţilor s-a redus, astfel că durata medie petrecută într-o companie a ajuns de patru ani, potrivit raportului ABSL. În acelaşi timp, procesul de recrutare a devenit mai precaut pe fondul situaţiei economice, dar şi al implementărilor de tehnologii noi, tendinţă care se va păstra şi pe anul viitor. Numărul de angajaţi în sector a crescut într-un ritm mai lent faţă de anii anteriori, în medie cu 5%, iar salariul mediu brut se situează la 13.060 de lei, un nivel încă competitiv comparativ cu alte state europene. România are cel puţin zece oraşe cu peste 200.000 de locuitori care sunt atractive pentru acest sector. Prin urmare, există potenţial de dezvoltare care poate fi valorificat”, citează Francesca Postolache, Partener PwC România.

Contextul economic şi geopolitic global i-a determinat pe angajaţi să aprecieze mai mult stabilitatea şi siguranţa locului de muncă. În contextul muncii în format hibrid, companiile utilizează diferite metode pentru a creşte motivarea şi implicarea angajaţilor, precum facilitarea comunicării şi întâlnirilor de echipă (51%), asigurarea accesului la instruire şi programe de dezvoltare profesională (36%) şi implementarea programelor de bunăstare (30%). Cu toate acestea, din ce în ce mai multe companii (85% dintre companiile participante) implementează un program de lucru de la birou de 2-5 zile pe săptămână.

„În următorii ani, serviciile oferite şi structura industriei noastre se vor schimba semnificativ. Companiile intenţionează să inoveze şi să dezvolte servicii noi, în special în domeniile care implică utilizarea inteligenţei artificiale şi automatizarea proceselor (29%), soluţii specifice industriei (24%), consultanţă (13%), operaţiuni şi suport pentru clienţi (10%), precum şi servicii ce se adresează zonei de risc, conformitate şi securitate (3%), potrivit raportului din acest an”, afirmă Adrian Baron, Preşedintele ABSL.