Achiziţii cu miză: conducerea FP şi Ben Madadi ridică baricada în faţa ofertei Lion Capital

Achiziţiile de acţiuni Fondul Proprietatea realizate la 19 ianuarie 2026 de Andrei-Octav Moise şi Matej Rigelnik nu pot fi citite ca simple tranzacţii personale. Ele reprezintă o mutare strategică, cu valoare de semnal, într-un moment-cheie al confruntării dintre actuala conducere a Fondului, investitorii care contestă subevaluarea activelor şi ofensiva lansată de Lion Capital.

Potrivit anunţurilor publicate de Bursa de Valori Bucureşti, la data de 19 ianuarie 2026, Andrei-Octav Moise şi Matej Rigelnik au raportat achiziţii de acţiuni ale Fondului Proprietatea, în conformitate cu obligaţiile de transparenţă prevăzute de legislaţia europeană.

Deşi volumele achiziţionate sunt reduse raportat la capitalizarea FP, momentul, poziţia cumpărătorilor şi contextul transformă aceste operaţiuni într-o piesă importantă din arhitectura conflictului.

„Pielea-n băţ”: mesajul vine din nucleul decizional

Matej Rigelnik este preşedintele Comitetului Reprezentanţilor, iar Andrei-Octav Moise este membru al acestuia şi preşedinte al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare. Când doi membri-cheie ai guvernanţei FP cumpără acţiuni chiar înainte de debutul ofertei publice de cumpărare anunţate de Lion Capital (22 ianuarie), mesajul transmis pieţei este direct: preţul actual - inclusiv cel de 0,68 lei/acţiune - este considerat insuficient de cei care cunosc cel mai bine structura şi potenţialul activelor.

Este o asumare personală de risc, o formă clasică de „skin in the game”, care validează public teza subevaluării.

Legătura explicită cu Ben Madadi: opoziţia capătă chip

Semnificaţia acestor achiziţii devine completă doar dacă este pusă în relaţie directă cu poziţia exprimată de Ben Madadi. Madadi este investitorul care a formulat explicit refuzul ofertei Lion Capital, argumentând că preţul propus nu reflectă valoarea reală a FP în pragul unor tranzacţii majore cu statul.

Cumpărările realizate de Moise şi Rigelnik nu îl dublează formal, dar îl susţin implicit. Ele creează o convergenţă clară între:

• un investitor independent, vocal şi vizibil, care respinge oferta,

• şi nucleul conducerii Fondului, care alege să cumpere din piaţă,

nu să vândă.

Această aliniere schimbă raportul de forţe: opoziţia faţă de Lion Capital nu mai este izolată sau interpretabilă drept „interes personal”, ci capătă consistenţă instituţională şi de piaţă.

Contra-narativul ofertei Lion: nu „exit”, ci acumulare

Oferta Lion Capital vizează acumularea a aproape 6% din FP la un preţ fix, într-un moment sensibil. Faptul că membri ai Comitetului Reprezentanţilor cumpără acţiuni înainte de ofertă indică limpede că strategia Lion este percepută ca una de acumulare la discount, nu ca o oportunitate corectă de exit pentru acţionari.

Este o formă de rezistenţă activă, care susţine decizia investitorilor ce aleg să nu participe la ofertă şi să mizeze pe o valorizare superioară a activelor.

Pariul pe „bornele zero”: aeroporturi şi Portul Constanţa

Contextul temporal este esenţial. Achiziţiile din 19 ianuarie vin la scurt timp după:

• creşterea Valorii Activului Net la 0,7944 lei/acţiune (aproximativ

+16%);

• confirmarea reevaluării semnificative a participaţiei la

Aeroporturi Bucureşti;

• semnalele oficiale ale statului privind intenţia de răscumpărare a

participaţiilor FP la Aeroporturi şi Portul Constanţa.

Prin aceste cumpărări, Moise şi Rigelnik se poziţionează direct pentru beneficiile unei eventuale monetizări accelerate, care ar putea genera intrări masive de numerar şi distribuţii superioare pentru acţionari. Exact scenariul invocat de Ben Madadi în respingerea ofertei Lion.

Miza AGA din 26 februarie

Adunarea Generală a Acţionarilor din februarie este punctul de inflexiune. Se decide viitorul mandatului administratorului Franklin Templeton şi componenţa Comitetului Reprezentanţilor. Lion Capital urmăreşte influenţă şi control pentru a orienta strategia de valorificare a activelor.

În acest context, fiecare acţiune contează. Cumpărările realizate de membrii actualului Comitet pot fi citite şi ca o consolidare a legitimităţii şi a poziţiei de vot, într-un moment în care confruntarea nu mai este una tehnică, ci una de direcţie strategică.

Semnal „bullish”, nu problemă de abuz de piaţă

Tranzacţiile au fost raportate conform Regulamentului UE 596/2014 privind abuzul de piaţă, tocmai pentru a oferi transparenţă investitorilor. În interpretarea clasică a pieţelor, achiziţiile realizate de persoane din interior sunt un indicator de sentiment pozitiv: un pariu pe o valoare viitoare superioară celei oferite în prezent.

Concluzie

Achiziţiile din 19 ianuarie reprezintă o contraofensivă strategică şi psihologică în faţa ofertei Lion Capital. Ele cristalizează o linie clară de conflict: Ben Madadi şi actuala conducere a FP, care mizează pe monetizarea ordonată a activelor de stat şi pe maximizarea valorii pentru acţionari, versus Lion Capital, care încearcă să preia poziţii semnificative înainte de „momentul zero” al marilor tranzacţii, la un preţ considerat subevaluat de cei din interior şi de investitorii independenţi.