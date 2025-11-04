Acord strategic cu Rheinmetall: cea mai modernă fabrică de pulberi din lume se ridică la Victoria

English Version

Semnarea de către Guvern, ieri, a acordului cu gigantul german Rheinmetall AG, privind construcţia unei fabrici moderne de pulberi în oraşul braşovean Victoria, reprezintă deschiderea drumului unei investiţii strategice cu impact regional şi european în domeniul apărării.

CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, a fixat dimensiunea acestui parteneriat într-o declaraţie care explică atât urgenţa, cât şi miza tehnologică: „Semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria S.A. reprezintă înfiinţarea celei mai moderne companii din lume în acest moment pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă. Acum, aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume şi, cu precădere, în Europa pentru a permite ajutor pentru forţele de apărare şi sunt necesare şi în România”.

În termeni economici concreţi, premierul Ilie Boljan a legat investiţia de dezvoltarea locală, de independenţa industrială şi de întărirea lanţurilor de aprovizionare: „Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este, practic, finalul unei negocieri. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall vede în noi un partener important şi serios şi îşi consolidează prezenţa în România. Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar, mai ales, avantajul de a produce pulberi în România. Salut disponibilitatea Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, în aşa fel încât o parte din lanţul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel, unitatea de producţie va fi mai bine integrată în economia românească. Mulţumesc companiei Rheinmetall pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România, în aşa fel încât companii româneşti care sunt competitive să-şi dezvolte capacităţile de producţie şi să se integreze în lanţul industriei europene de apărare”.

Proiectată să atingă capacităţi fără precedent, noua facilitate va construi aproximativ 60.000 încărcături, echivalentul a 300.000 încărcături modulare pentru sisteme de artilerie, şi va produce 200 tone pulberi pentru nevoile locale, inclusiv pentru calibrul sovietic de 120 milimetri şi pentru calibrul mediu. Pachetul financiar cuprinde investiţiile Rheinmetall şi ale partenerilor săi, care depăşesc 400 milioane euro, la care se adaugă investiţiile civile ale României, estimate la 120 milioane euro; sprijinul Uniunii Europene este prefigurat prin programe dedicate, inclusiv 47 milioane euro dintr-un program apropiat de Bruxelles, completate de finanţări disponibile prin programul SAFE.

Referitor la finanţarea europeană disponibilă prin SAFE, prim-ministrul Ilie Bolojan a adăugat: „După mulţi ani în care industria noastră de apărare a fost puţin solicitată, România intră într-o nouă etapă din cauza situaţiei de securitate din Estul Europei. După cum ştiţi, suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene. Ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE şi ne aşteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni. Vom avea apoi o şedinţă a CSAT în care vom aproba aceste planuri de dotări în a doua jumătate a lunii noiembrie, apoi le vom prezenta Comisiei Europene”.

Pe lângă proiectul de la Victoria, Rheinmetall îşi consolidează infrastructura industrială locală şi rolul în reţeaua europeană. Gigantul german este deja prezent în ţara noastră prin compania Rheinmetall Automecanica SRL din Mediaş, unde deţine 72,5% din acţiuni, companie ce este specializată în producţia de camioane militare, transportoare blindate şi sisteme de apărare aeriană. De asemenea, Rheinmetall îşi extinde capacităţile de service printr-un centru în Satu Mare şi pregăteşte un centru de competenţă în Mediaş, într-un demers coerent cu strategia de extindere în Europa de Est şi cu obiectivul mai larg de a întări securitatea şi capacitatea industrială europeană.