Acţiunile Pepsi cresc

Acţiunile PepsiCo au urcat marţi cu până la 5% în tranzacţiile de marţi, după ce Elliott Investment Management, fondul de investiţii activ al lui Paul Singer, a anunţat că a acumulat o participaţie de 4 miliarde de dolari la companie şi a descris compania drept ”o oportunitate rară şi istorică” de redresare, transmite CNBC, de la care menţionăm următoarele.

Titlurile şi-au redus ulterior avansul la 2,4%, după ce anterior erau pe minus cu circa 2% de la începutul anului, mult sub performanţa rivalului Coca-Cola şi a pieţei în ansamblu.

Elliott a transmis o prezentare şi o scrisoare către consiliul director al Pepsi, în care îşi expune agenda pentru relansarea companiei, inclusiv prin evaluarea unei posibile refranşizări a reţelei de îmbuteliere şi prin vânzarea activelor secundare sau neperformante.

Activistul estimează că, prin aplicarea acestor măsuri, acţiunile Pepsi ar putea înregistra o creştere de cel puţin 50%.

”Această traiectorie dezamăgitoare a creat o oportunitate istorică: cu o mentalitate corectă şi un plan de redresare ambiţios, PepsiCo reprezintă astăzi şansa rară de a revitaliza o companie globală de top şi de a debloca o valoare semnificativă pentru acţionari”, a scris Elliott.

Pepsi a anunţat deja măsuri de reducere a costurilor, închizând două fabrici din America de Nord şi optimizând transportul şi logistica, dar şi printr-o reevaluare a bugetelor de marketing. În iulie, compania a raportat venituri şi profit peste aşteptările analiştilor, mizând pe o revenire a cererii din America de Nord.

”PepsiCo menţine un dialog activ şi productiv cu acţionarii şi apreciază contribuţiile constructive pentru crearea de valoare pe termen lung”, a transmis compania într-o declaraţie oficială.

Elliott, care administrează peste 70 de miliarde de dolari, are un istoric îndelungat de activism pe pieţe, fiind implicat în transformări la companii precum Phillips 66 şi Southwest Airlines, dar şi într-un litigiu de 15 ani cu Argentina, încheiat cu o despăgubire de 2,4 miliarde de dolari.