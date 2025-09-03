Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Acţiunile Pepsi cresc

M.P.
Companii / 3 septembrie, 09:07

Sursă foto: Wikipedia

Sursă foto: Wikipedia

Acţiunile PepsiCo au urcat marţi cu până la 5% în tranzacţiile de marţi, după ce Elliott Investment Management, fondul de investiţii activ al lui Paul Singer, a anunţat că a acumulat o participaţie de 4 miliarde de dolari la companie şi a descris compania drept ”o oportunitate rară şi istorică” de redresare, transmite CNBC, de la care menţionăm următoarele.

Titlurile şi-au redus ulterior avansul la 2,4%, după ce anterior erau pe minus cu circa 2% de la începutul anului, mult sub performanţa rivalului Coca-Cola şi a pieţei în ansamblu.

Elliott a transmis o prezentare şi o scrisoare către consiliul director al Pepsi, în care îşi expune agenda pentru relansarea companiei, inclusiv prin evaluarea unei posibile refranşizări a reţelei de îmbuteliere şi prin vânzarea activelor secundare sau neperformante.

Activistul estimează că, prin aplicarea acestor măsuri, acţiunile Pepsi ar putea înregistra o creştere de cel puţin 50%.

”Această traiectorie dezamăgitoare a creat o oportunitate istorică: cu o mentalitate corectă şi un plan de redresare ambiţios, PepsiCo reprezintă astăzi şansa rară de a revitaliza o companie globală de top şi de a debloca o valoare semnificativă pentru acţionari”, a scris Elliott.

Pepsi a anunţat deja măsuri de reducere a costurilor, închizând două fabrici din America de Nord şi optimizând transportul şi logistica, dar şi printr-o reevaluare a bugetelor de marketing. În iulie, compania a raportat venituri şi profit peste aşteptările analiştilor, mizând pe o revenire a cererii din America de Nord.

”PepsiCo menţine un dialog activ şi productiv cu acţionarii şi apreciază contribuţiile constructive pentru crearea de valoare pe termen lung”, a transmis compania într-o declaraţie oficială.

Elliott, care administrează peste 70 de miliarde de dolari, are un istoric îndelungat de activism pe pieţe, fiind implicat în transformări la companii precum Phillips 66 şi Southwest Airlines, dar şi într-un litigiu de 15 ani cu Argentina, încheiat cu o despăgubire de 2,4 miliarde de dolari.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb