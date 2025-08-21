Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Activitatea economică în zona euro a cunoscut în august cea mai puternică creştere din ultimele 15 luni

S.B.
Macroeconomie / 21 august, 14:32

Activitatea economică în zona euro a cunoscut în august cea mai puternică creştere din ultimele 15 luni

Activitatea economică a sectorului privat din zona euro a înregistrat în luna august cea mai puternică creştere din ultimele 15 luni, potrivit indicatorului Composite Purchasing Managers (PMI) în zona euro, publicat joi de S&P Global, informează Agerpres.

Acest indicator, calculat pe baza unui sondaj derulat în rândul întreprinderilor, a urcat în august până la 51,1 puncte, de la un nivel de 50,9 puncte în luna iulie. Este a treia lună de creştere şi totodată cea mai ridicată valoare a acestui indicator după luna mai 2024.

Pragul de 50 de puncte al acestui indicator separă o creştere a activităţii economice, de o contracţie a economiei.

"Conjunctura s-a îmbunătăţit în zona euro, activitatea a crescut atât în sectorul manufacturier cât şi în cel al serviciilor în luna august", subliniază Cyrus de la Rubia, economist la Hamburg Commercial Bank (HCOB). "În pofida obstacolelor, printre care tarifele vamale impuse de SUA şi climatul de incertitudine generală, companiile din regiune dau dovadă de rezilienţă", estimează Cyrus de la Rubia.

După mai multe luni de negocieri strânse, oficialii de la Bruxelles şi Washington au ajuns, la finele lunii iulie, la un acord comercial bazat pe tarife vamale de 15% pentru produsele europene care ajung în SUA. Înainte de venirea la putere a lui Donald Trump, produsele europene erau taxate, în medie, cu 4,8%.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 14:42)

    Azi suntem in data de 21.august.2025.,

    deci date economice,despre luna august 2025, 

    inca nu poate exista,

    sau e o glumita a lui Bolo ?! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

