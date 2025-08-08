Adio arme? Încă nu. Mai e până la ramura de măslin

Din nou, ultimatumul lui Donald Trump devine elastic. Se va mai prelungi cu câteva zile. Până când cei doi lideri se vor întâlni, faţă în faţă. Şi se vor confrunta. Şi abia mai târziu vom şti dacă acestui război sângeros, care durează de trei ani şi jumătate, i se va pune capăt. Şi cum anume se va sfârşi.

Am răspuns deja, prin afirmaţiile de mai sus, negativ primei întrebări pe care şi-o pun toţi oamenii cu scaun la cap: dacă războiul purtat este între Federaţia Rusă şi Ucraina, de ce, pentru a i se pune capăt prin negocieri şi un tratat de pace, tratează nu Volodimir Zelenskyi cu Vladimir Putin, ci Donald Trump? Pentru moment, conform Kremlinului, o asemenea întâlnire nu este oportună. La fel cum războiul s-a purtat prin procură şi cum cei mai importanţi actori s-au aflat, de fapt, în spatele scenei, la fel şi pacea va fi negociată tot prin procură. Astfel încât lui Volodimir Zelenskyi i se va servi, dacă i se va servi, o soluţie gata preparată pentru încetarea ostilităţilor.

Pentru prima dată în ultimul secol, numărul total al cetăţenilor lumii care se află de partea Statelor Unite este mai mic decât numărul celor pentru care Washingtonul nu mai reprezintă principala forţă politică, economică şi militară a lumii. Ceea ce, atenţie, nu înseamnă nicidecum că majoritatea cetăţenilor de pe glob a basculat în direcţia lui Vladimir Putin. Dacă în final va exista un arbitru relevant, acela nu va mai fi Statele Unite, ci şi China. Mişcarea decisivă de basculare s-a produs zilele trecute, după ce Donald Trump a decis să sancţioneze, prin creşterea impozitelor, India, ca represalii pentru faptul că aceasta importă energie din Federaţia Rusă. Iar India, la rândul ei, a anunţat că, printr-o simplă mişcare, scoate dolarul din jocul marilor schimburi comerciale.

Cu toate acestea, autoritatea lui Donald Trump este imensă, astfel încât liderul Statelor Unite are capacitatea necesară de a impune o rezolvare a celei mai mari crize europene de după cel de-Al Doilea Război Mondial. În ce mod s-ar putea întâmpla acest lucru?

După ce am dat un răspuns negativ la întrebarea dacă, peste câteva zile, Volodimir Zelenskyi va fi invitat la masa negocierilor, să încercăm să răspundem şi la următoarea provocare, încă şi mai dură: se va retrage, în urma negocierilor Putin-Trump, urmate, desigur, şi de discuţii directe cu Zelenskyi, Federaţia Rusă din teritoriile pe care le-a luat cu japca în ultimii ani? Cu certitudine, şi de această dată răspunsul este negativ.

Vladimir Putin nu are nici cea mai mică intenţie de a renunţa la peninsula Crimeea, ocupată cu mai mulţi ani în urmă, lăsând cu gura căscată şi dezarmat întregul Occident. Au urmat patru regiuni cu populaţie preponderent rusă - Doneţk, Luhansk, Zaporijjea şi Herson - care în prezent sunt aproape în totalitate distruse de bombardamente şi pe care Federaţia Rusă se străduieşte să le cucerească în întregime. În prezent, trupele terestre sunt în plin avânt şi înregistrează succese relative.

O speranţă abandonată - pentru că este total nerealistă - ar fi cucerirea Odessei de către Federaţia Rusă, pentru a închide accesul Ucrainei la Marea Neagră şi, în acelaşi timp, pentru a se apropia de gurile Dunării. Nu este deloc întâmplător faptul că Vladimir Putin încearcă să propună un armistiţiu aerian - adică încetarea războiului purtat prin intermediul avioanelor de luptă, al dronelor şi al rachetelor - în schimbul continuării războiului terestru, în care consideră că are şanse mai mari.

Aici e necesară o scurtă paranteză: finanţată masiv de cele circa 40 de state care i-au declarat solidaritatea, Ucraina a reuşit să devină unul dintre cei mai importanţi producători din lume de drone militare performante, acoperindu-şi din propria industrie necesarul militar şi fiind pe cale să devină principalul exportator european. În acelaşi timp, este dotată cu baterii de rachete Patriot - nu doar defensive, ci şi ofensive -, cu avioane F-16 (pentru care s-au instruit deja mai multe promoţii de piloţi în România), cu avioane franco-germane Eurofighter, cu rachete cu rază medie şi lungă de acţiune, precum şi cu un număr mare de mijloace mecanizate. În timp, dar nu chiar acum, ar putea copleşi armata terestră a Federaţiei Ruse. Pentru moment însă, şi probabil pe tot parcursul acestui an, Rusia dispune de o superioritate clară pe frontul terestru, avantaj de care Vladimir Putin vrea să profite.

Pentru ambii lideri, un armistiţiu este extrem de problematic şi le poate periclita viitorul politic. Putin a pus întreaga producţie industrială pe picior de război şi i-a convins pe cetăţeni că acest sacrificiu este indispensabil pentru a reface măreţia fostei Uniuni Sovietice, care trezeşte nostalgii profunde. Un eşec i-ar putea submina decisiv susţinerea internă. Zelenskyi, la rândul lui, dacă pierde războiul în mod ruşinos, nu mai are niciun viitor politic, iar după reinstaurarea regimului constituţional ar pierde şansa de a fi reales. Mai mult, ambii ar putea fi urmăriţi, naţional şi internaţional, pentru acte de mare corupţie.

Tocmai de aceea, modul în care va putea fi identificată o soluţie de pace pe o gheaţă atât de subţire este decisiv, iar rolul lui Donald Trump, dacă va forţa lucrurile, ar putea fi determinant.

Cred că, în final, consensul nu va putea fi atins decât prin asumarea, din partea Ucrainei, a unui sacrificiu teritorial - pierderea definitivă a Crimeei şi stabilirea unui statut de neutralitate garantată pentru cele patru regiuni menţionate mai sus, recunoscut de Federaţia Rusă şi de marile puteri. O asemenea soluţie ar pune capăt războiului, dar, fără îndoială, ar umili atât Ucraina, cât şi Uniunea Europeană, care până acum nu a acceptat niciun compromis. Dar altă soluţie nu există.